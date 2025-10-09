Plataforma Trans se queja ante Interior y el Defensor de incumplimiento para documentar a migrantes del colectivo

Archivo - Una activista por los derechos trans, Mar Cambrollé ofrece declaraciones a los medios después de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 18 de mayo de 2021, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Trans se ha quejado ante el Ministerio del Interior y el Defensor del Pueblo de que el Gobierno no aprueba medidas que permitirían a las personas trans migrantes adecuar su documentación a su identidad de género.

Según la Plataforma Trans, el Ejecutivo ha incumplido la Disposición final decimonovena de la Ley Trans, que fijaba un plazo máximo de un año para habilitar los procedimientos necesarios. "Más de dos años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio del Interior no ha aprobado las disposiciones que permitan a las personas trans migrantes modificar su documentación conforme a su identidad de género", ha recordado.

Asimismo, ha informado de que Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta parlamentaria dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que exige explicaciones sobre el retraso y pregunta qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar los derechos de las personas trans migrantes.

En este sentido, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha criticado la "desidia" del Ministerio del Interior y ha añadido que "no es una simple omisión administrativa", sino "una vulneración flagrante de los derechos humanos".

"Están condenando a las personas trans migrantes a la invisibilidad, a la precariedad y al miedo. El Gobierno no puede presumir de ser garante de los derechos LGTBI mientras incumple su propia ley. Exigimos que se acabe la negligencia institucional y que se actúe de inmediato", ha apuntado.

En todo caso, Cambrollé ha indicado que espera que el Gobierno "rectifique y actúe con responsabilidad para poner fin a esta vulneración", que considera "una cuestión de justicia y de respeto a los derechos más básicos".

La organización ha señalado que la ausencia de desarrollo reglamentario "discrimina de manera efectiva a las personas trans migrantes respecto a las nacionales, contraviniendo los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Española y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España".

Igualmente, la Plataforma ha solicitado al Ministerio del Interior que explique oficialmente las razones del incumplimiento y adopte "de forma inmediata" las medidas necesarias para aprobar el desarrollo reglamentario pendiente. También ha pedido al Defensor del Pueblo que investigue las causas de la "inactividad administrativa" y requiera al Gobierno que cumpla "sin más demora" el mandato.

"No pedimos privilegios, pedimos igualdad ante la ley. Las personas trans migrantes merecen el mismo reconocimiento y respeto que el resto de la ciudadanía", ha concluido Cambrollé.