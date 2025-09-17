PP pregunta Alegría si promoverá la retirada de Israel del Mundial y ella le acusa de hacer una "oposición destructiva"

La ministra Portavoz, de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Eduardo Carazo Hermoso, ha preguntado este miércoles a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, si el Gobierno tiene previsto promover la retirada de Israel del Mundial 2030 a lo que la portavoz del Gobierno le ha reprochado su "oposición destructiva".

El 'popular' ha acusado a Alegría de "reventar competiciones deportivas" en alusión a las protestas de apoyo a Gaza que obligaron a cancelar la etapa final de la Vuelta Ciclista a España y le ha preguntado, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, si el Ejecutivo está en condiciones de garantizar la seguridad de grandes eventos como el Mundial de 2030. "La respuesta es no y por eso es urgente que no estén en 2030", ha añadido a continuación Carazo.

El diputado del PP ha incidido en el Mundial de Fútbol y ha aludido a las declaraciones del portavoz socialista, Patxi López, en las que abría la puerta a que Israel no esté en la competición futbolística en la que "ya está participando en su fase clasificatoria".

"Muchos españoles están pendientes de su respuesta o de su silencio y ya sabe lo que se dice, quien calla otorga", ha concluido su intervención Carazo.

La ministra le ha respondido preguntando si el PP "todavía no es consciente de dónde está la ciudadanía española frente al genocidio que se está cometiendo en Gaza". "No es todavía consciente de que la ciudadanía de este país, ante la masacre que se está cometiendo, ni se calla ni se esconde", ha continuado la ministra.

En su opinión, "lo verdaderamente aterrador es la equidistancia que están manteniendo frente a esta masacre que ha arrasado la vida de más de 60.000 personas inocentes, muchos de ellos bebés y niños" y ha advertido a Carazo de que "esa equidistancia y esa indiferencia les va a perseguir a ustedes toda su vida".

Asimismo, ha reprochado al PP que haya "llamado gentuza" a "miles de personas que se han manifestado pacíficamente a lo largo y ancho del país durante todas las etapas de la Vuelta". A su juicio, al PP "le conmueve mucho más ver cómo se tiran cuatro vallas en la Gran Vía que ver cómo se tira un misil impactando en el hospital de Gaza".

"Para ustedes lo primero es violencia y lo segundo es la respuesta a un ataque terrorista y ya sabíamos que lo del PP era una oposición destructiva, lo que no sabíamos es que es una oposición sin compasión y sin la más mínima sensibilidad frente a un horror que va a pasar a la historia de las infamias del mundo", ha finalizado la portavoz del Gobierno.