PP prevé "mejorar" en el Senado la ley del PSOE para castigar prácticas de conversión ante la "indefinición jurídica"

1099500.1.260.149.20260625150301 El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP prevé "mejorar" en el Senado la ley del PSOE para castigar las prácticas de conversión LGTBI+ ante la "indefinición jurídica" de los socialistas y tras aprobar el Pleno del Congreso la iniciativa. En concreto, ha contado con 178 votos a favor (PSOE y socios), 138 abstenciones (PP) y 32 en contra (Vox).

"Estamos de acuerdo con el fondo de la reivindicación, pero no podemos aceptar la indefinición jurídica del Partido Socialista y mucho menos el retorcimiento que hacen del dolor de las víctimas, porque así creen que se aseguran mejores sitios en las carrozas del Orgullo", ha asegurado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en declaraciones a Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se haya abstenido en la votación de la proposición de ley del PSOE para castigar con cárcel las prácticas de conversión LGTBI+.

En este sentido, Jaime de los Santos ha destacado que "siempre va a estar en contra de las terapias de conversión, de cualquier medida coercitiva que robe libertad a los ciudadanos".

Igualmente, ha explicado que el PP prevé "mejorar" esta ley en el Senado, con el objetivo de "asegurar que nadie sufre los efectos de una mala ley socialista". "Pero no vamos a estar en contra de que a cualquier ciudadano o ciudadana se le pueda obligar a no ser lo que en realidad es", ha añadido.

Del mismo modo, ha expuesto que en la Comisión de Igualdad, la formación acordó una transacción con Vox y ha recalcado que, además, ha estado "en permanente conversación" con Junts o UPN, grupos que ha dicho que "lo que pretenden es dar seguridad jurídica".

También ha criticado que los grupos de izquierda no aclaren "qué y qué no es una terapia de conversión". "Ya lo hicieron con la ley del solo sí es sí, con esa imprecisión, con esa abstracción, dejar que algo tan trascendente no esté perfectamente embridado", ha apuntado.

Además, el 'popular' reprocha al PSOE que "solo" se acuerde del colectivo LGTBI+ los Plenos previos a la celebración del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora el 28 de junio. "El resto del año ni una palabra, ni una frase, ni una simple PNL (proposición no de ley) para reivindicar nuestros derechos", ha afirmado.

RECLAMA "SERIEDAD Y RIGOR"

"Por tanto, seriedad, rigor y claro que en el Senado enmendaremos para mejorar este texto. Y el Partido Socialista y las izquierdas radicales, a las que el Partido Socialista pertenece, volverán a hacer lo mismo, que es retorcer el dolor de las víctimas, utilizar al colectivo y seguir con esa mirada sectaria sobre cualquier cuestión", ha concluido.

Jaime de los Santos ha participado este jueves en el debate del dictamen a la proposición de ley del PSOE para castigar las prácticas de conversión. En el debate, el diputado del PP ha defendido que requieren "todo el peso de la ley" y la vía penal en lugar de meras sanciones administrativas. Sin embargo, el 'popular' ha denunciado el "sectarismo" y la "instrumentalización" del colectivo LGTBI+ por parte de la izquierda.

Asimismo, ha reivindicado la gestión histórica del PP en la defensa de la diversidad en municipios y comunidades autónomas donde gobierna. "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres", ha agregado.