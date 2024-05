El PP registra en el Senado una iniciativa en defensa de la libertad de prensa "ante los ataques de Sánchez"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha presentado una moción para su debate en el Pleno del Senado para "defender la libertad de información ante los ataques y el control absoluto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el texto, recogido por Europa Press, los 'populares' quieren que el Senado repruebe "las cada vez más frecuentes descalificaciones, insidias e intimidaciones vertidas por el Gobierno y, en especial, por su presidente, contra los medios de comunicación que publican informaciones que no son de su agrado u opiniones que entrañan una crítica a su gestión o a su discurso".

También proponen que la Cámara Alta inste al Gobierno a "cesar de inmediato en esta actitud y a desistir de toda pretensión de limitar o entorpecer la libertad de prensa y la labor de los medios de comunicación", así como que el Senado exprese su "compromiso más firme" con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a comunicar y recibir informaciones y opiniones, de acuerdo con la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En este escenario, la dirigente del PP ha acusado al líder del Ejecutuvo de poner en peligro las "libertades". "A través del señalamiento a periodistas con nombre y apellidos, la censura a la opinión libre y crítica; la propagación de bulos en directo y la mordaza a quienes no piensan como él, están poniendo en riesgo la garantía plural de la democracia en España", ha dicho Alicia García.

Desde su punto de vista, "la censura está ganando terreno, convirtiendo la libertad de expresión en su batalla política". "Desde la Moncloa cada vez se recurre con mayor frecuencia al insulto contra periodistas críticos, mientras colocan a militantes socialistas al frente de medios públicos", ha subrayado.

En este sentido, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Alta ha afirmado que el presidente del Gobierno es "el mayor propagador de bulos" en España. "No hay duda, que desde el PP debemos impedir ese ataque a la libertad", ha apostillado Alicia García, que dice que en el PP son conscientes de que "no hay democracia sin un periodismo libre ni libertad sin prensa independiente" y que "no puede imperar la mordaza y la mentira frente a la libertad de prensa".

"Exigiremos a Sánchez que cese de inmediato sus ataques a los medios de comunicación y desista de toda pretensión de limitar o entorpecer la libertad de prensa", ha manifestado la dirigente del PP, que ha explicado que en el debate de la moción su Grupo reprobará las "descalificaciones, insidias e intimidaciones del Gobierno, contra los medios que no le son afines".

En su opinión, la democracia es "la separación de poderes, el respeto al Estado de derecho y la libertad de información que tendrán siempre de aliado al PP", por ello "defenderemos un sí rotundo a la prensa libre en España".