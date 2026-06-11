PP apoya petición de León XIV de acoger migrantes "con dignidad" y también la de "luchar contra las mafias"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha apoyado la petición del Papa León de acoger a los inmigrantes con "dignidad humana" y también que haya que "luchar contra las mafias".

"Es una petición que suscribimos todos porque la dignidad humana está por encima de todos y, por supuesto, que a cualquier persona que llega, en la naturaleza que sea, a nuestro país, hay que acogerle dignamente", ha señalado este jueves Muñoz en declaraciones a los medios en la Cámara Baja.

No obstante, la portavoz del PP ha precisado que "otro debate es cómo los gobiernos controlan los flujos migratorios y si las políticas migratorias tienen que ser con caos".

Así, ha recordado que el PP "siempre ha criticado las políticas migratorias del Gobierno, no a los migrantes". "Por supuesto que a alguien que llega a nuestro país hay que recibirle con toda la dignidad posible, en eso estamos completamente de acuerdo con el Papa", ha zanjado.

"Como cuando el Papa dice que hay que luchar contra las mafias y este Gobierno no lo hace, o cuando el Papa manifiesta que tiene que haber un control de flujos migratorios y que los Estados tienen derecho a tener fronteras y a controlar sus flujos, por supuesto", ha agregado Muñoz.

Previamente, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que el Papa León XIV "cuando se pronuncia, lo hace para toda la sociedad y no sólo para la española". "Lo hace para toda la sociedad católica y no sólo católica, para el conjunto de la Humanidad", ha remarcado.

Así se ha expresado este jueves la dirigente 'popular' en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, donde ha sido preguntada sobre si cree que la visita y el mensaje del Pontífice en Canarias es un gesto político dirigido a determinadas formaciones que no aprueban la acogida de inmigrantes y si se sienten aludidos.

Para Gamarra, la "importancia" del mensaje de León XIV es que se dirige a toda la sociedad. "Por tanto, es lógico además que el Papa se encuentre allí. Es bueno", ha subrayado.

Por su parte, el vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, no cree que el lema del Papa en Canarias ('Alza mirada y acoge') vaya contra lo que los 'populares' defienden. "Al contrario", ha asegurado.

El Papa León XIV inicia este jueves la última etapa de su viaje por España y, tras su paso por Madrid y Barcelona, recalará en Gran Canaria y Tenerife, con actos centrados principalmente en la realidad migratoria. Esta visita convierte a las Islas Canarias en destino papal por primera vez en la historia.

La visita que León XIV ha iniciado en Canarias supondrá la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó en varias ocasiones su deseo de viajar al archipiélago para conocer de primera mano la realidad migratoria que vive la ruta atlántica.

Ahora, será León XIV quien haga realidad ese deseo con una visita que convertirá a Canarias en destino papal por primera vez en la historia y marcará el noveno viaje de un Pontífice a España.