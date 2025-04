PP y Vox vetan en el Congreso la reelección de Lentijo al frente del CSN, pero el Gobierno podrá nombrarlo el sábado

Lentijo ha defendido la "independencia" del regulador

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han vetado en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso la propuesta del Gobierno para reelegir a Juan Carlos Lentijo como presidente del Consejo de Seguridad Nacional (CSN); así como para nombrar consejeros del regulador atómico a Miguel Castejón, María del Pilar Lucio -que optaban a la reelección- y de Silvia Calzón.

En concreto, han recibido 18 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV y 17 en contra de PP y Vox, suficientes para confirmar su idoneidad como candidatos (para lo que es necesario una mayoría simple) pero no para confirmar su nombramiento (para lo que es necesario una mayoría de tres quintos).

De acuerdo con la Ley que regula el CSN, si transcurre un mes desde que el Gobierno comunica quiénes son los candidatos al Congreso sin que este se exprese a favor o en contra por mayoría de tres quintos, se entiende que han sido aceptados. Este plazo se cumple este sábado 12 de abril, por lo que el Gobierno podrá nombrarlos a partir de entonces.

Durante el debate, Lentijo, Castejón, Carrasco y Calzón han defendido su independencia tras la intervención del diputado del PP Juan Diego Requena Ruiz, que ha criticado duramente que hayan sido elegidos como candidatos.

De esta manera, el actual presidente del CSN ha subrayado que se siente "absolutamente independiente" y que la única "luminaria" que ilumina su camino es su conocimiento técnico y del sector, así como su experiencia, después de que Requena le haya recriminado su "indiscutible" falta de imparcialidad por haber convencido al Gobierno de que le proponga para un nuevo mandato a sabiendas de que no lo va a acabar.

Además, Castejón ha recalcado que "ni una sola decisión que se ha tomado en estos seis años ha sido por motivos políticos ni por ninguna injerencia política" después de que Requena haya dicho que es "sobradamente conocida" su posición antinuclear y le haya acusado de utilizar el Consejo "para el boicot y el 'agitpro' nuclear.

De forma más general, ha puesto en valor que los integrantes del CSN han demostrado su independencia y su capacitación ténica. "Tengo un pasado, como todo el mundo, pero no creo que para nada haya influido mi pasado en mi actividad reguladora. Y otros consejeros tienen otro pasado. Espero que tampoco haya sido así. Entonces, yo simplemente defiendo este organismo colegiado, con diferentes capacitaciones y perfectamente equilibrado. Creo que tenemos un futuro brillante como regulador", ha recalcado.

LENTIJO DEFIENDE LA "IMPARCIALIDAD" DEL CSN

En su interveción inciial, Lentijo ha asegurado que su objetivo es seguir contribuyendo a la "imparcialidad" del regulador atómico respecto de las decisiones políticas en materia de energía nuclear y de los usos de las radiaciones ionizantes.

"Mi objetivo en caso de superar este examen es seguir contribuyendo a que el Consejo continúe creciendo y madurando como regulador independiente, fiable y efectivo (...) --ha asegurado--. Y seguir adaptándose con agilidad a las circunstancias de los entornos cambiantes nacional e internacional. Y por supuesto, comunicar de manera eficaz nuestra actividad como organismo regulador.

Por su parte, Carrasco ha incidido en que "la independencia y la neutralidad están indisolublemente ligadas a ser profesionales con criterio propio" después de que el diputado 'popular' la acusara de ser una consejera "política" como Calzón. A su juicio, este criterio se consigue a través de la experiencia y de tomar decisiones siempre basadas en el interés común, porque estamos gestionando política pública.

"Ningún partido político querría poner en riesgo a la ciudadanía aplicando criterios políticos a decisiones de seguridad nuclear y de protección radiológica. Por lo tanto, insisto, importante la independencia del sector regulado", ha indicado.

Finalmente, Calzón, a la que Requena ha echado en cara que tiene "poca objetividad de criterio" y "nula solvencia en la materia, ha defendido que la Ley del CSN "contempla perfiles médicos", que preceder del ámbito nuclear nunca ha sido un criterio excluyente y que "ni siquiera" va a ser la primera ex secretaria de Estado en asumir el cargo de consejera del CSN.

PSOE DEFIENDE A LOS CANDIDATOS, PROFESIONALES CON AMPLIA TRAYECTORIA

El diputado del Grupo Plurinacional de Sumar, Eloi Badia Casas, ha incidido en que el método de elección de los consejeros del CSN se cambió en el 2015, bajo un gobierno del PP. "Si escuchan alguna queja de cómo elegimos estos miembros, no se confundan con el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Ellos sí comen, pero no dejan comer. Es un perro un poco distinto", ha criticado.

La diputada del PSOE María de las Nieves Ramírez Moreno ha recordado al resto de parlamentarios, especialmente a los del Vox y al PP, que la política energética corresponde al Gobierno, en concreto a la Secretaría de Estado de Energía. "Por lo tanto, el CSN no decide sobre el cierre del parque nuclear. No ha estado ni estará implicado en el protocolo de cierre, ya que no le compete", ha recalcado.

A los 'populares' les ha echado en cara que cuando ellos gobiernan, el hecho de que los candidatos a consejeros "tengan o no el carnet del PP responde a la casualidad" y "no se discute". "Sin embargo, cuando se proponen otros nombramientos, como los que estamos hablando en estos momentos con profesionales, con una amplia trayectoria, con un servicio público intachable y con una formación sólida, pues al final parece que hayan tenido compromiso político con alguna fuerza, pues parece que ellos lo tienen que cuestionar", ha cuestionado.

PP CRITICA A AAGESEN POR NO HABER BUSCADO CONSENSO CON LOS CONSEJEROS

El diputado de Vox José María Figaredo Álvarez-Sala ha avanzado que la formación votará en contra de los candidatos a pesar de sus "currículums extraordinarios" ya que considera que el PSOE está llevando a cabo "la conquista sistemática de todas las instituciones de España".

"El PSOE se ha encargado de colonizar RTVE, se ha encargado de colonizar el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, se ha encargado, en definitiva, de controlar todos los pesos y contrapesos", han criticado.

Por último, el diputado del PP Juan Diego Requena Ruiz ha destacado la importancia de que PNV, ERC y Junts se opusieran a estos nombramientos (PNV y ERC han votado a favor, Junts no ha estado presente). A su vez, ha tachado a Aagesen de ser "la más autoritaria de todos los ministros" ya que "incluso (su antecesora en el cargo) Teresa Ribera" trató de buscar consenso.

"(Aagesen) ha demostrado ser la más sectaria y autoritaria de todos sus antecesores (...) Desprecia que el PP es el partido mayoritario en el Congreso, porque así lo han querido los ciudadanos y desprecia al resto de partidos", le ha echado en cara.

Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han asegurado a Europa Press que consideran "muy positivo" que todos los candidatos hayan sido considerados idóneos por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.