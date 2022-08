El presidente de FORTA pide que se permita a las televisiones públicas autonómicas la deducción del IVA

"Para ser rentables socialmente, debemos competir con quienes no se ponen trabas para conquistar las audiencias", sostiene

El Administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC) y nuevo presidente de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Francisco Moreno García, considera "un contrasentido" que el Estado pretenda "castigar" su actividad impidiéndo las deducciones por IVA o Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que sí se les permite a los operadores privados.

"Las Inspecciones abiertas y la disparidad de criterios en torno a esta cuestión fiscal atenaza nuestros futuros. Es, posiblemente, el principal nubarrón que presenta nuestro horizonte", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Entre las principales reclamaciones de FORTA para su supervivencia de cara al nuevo curso, explica que son un servicio público, y por tanto, su rentabilidad "no debe ser económica sino social". "Y para ser rentables socialmente, debemos competir con quienes no se ponen trabas para conquistar las audiencias", sostiene no osbstante.

En todo caso, considera que, en el caso de sus medios públicos de proximidad, deben "ver la botella más que medio llena" en el marco de la situación de crisis generada por la invasión de Ucrania y sus consecuencias económicas.

"Por encima de coyunturas puntuales sobre dónde se produce un foco de atención mundial, si es en La Palma o en Kiev, creo que cada miembro de FORTA ocupa uno de los dos polos sobre los que basculará la comunicación en el actual entorno digital", señala Moreno García, que asumió en julio la presidencia de FORTA en sustitución de Andoni Aldekoa, director general de EITB.

FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN DE CONTENIDOS, TV DE PROXIMIDAD

En este sentido, indica que "frente a la corriente globalizadora, que también alcanza ahora a la producción de contenidos audiovisuales, esas plataformas que comen terreno a la televisión lineal tradicional, la gente sigue demandando saber lo que ocurre en su entorno más cercano y verse, a si mismos, reflejados en su local realidad social".

Según sostiene Moreno García, la pandemia de la Covid-19 "ha sido un gran ejemplo de ese consumo combinado: saber lo que pasaba en todo el mundo y saber también lo que ocurría en el pueblo en el que vivías, sumergirte en las plataformas pero también en la radio y televisión que te conectaba con los tuyos de tu tierra". "Creo que la radiotelevisión de proximidad tiene un enorme horizonte por delante", apostilla.

Preguntado por los retos que, a su juicio, tiene por delante el sector en estos momentos, el presidente de turno de FORTA destaca que el principal debe ser el de "seguir teniendo la mayor utilidad pública posible y resultar confiables como medio".

"Las redes sociales han democratizado la opinión pública, pero también han traído algarabía, crispación y polarización social y política. Nuestro trabajo no es anunciar el fin del mundo cada mañana, es contar cómo viven y a qué aspiran los ciudadanos que nos oyen o nos ven. Creo que en conjunto, nuestros medios hacen mucho más periodismo de hechos que de opiniones", considera.

Respecto a qué les diría a los políticos que defienden la desaparición de los medios públicos autonómicos y si cree que hay un riesgo real de que cierren medios como Canal Sur en Andalucía o Telemadrid en la Comunidad de Madrid, Moreno García afirma: "Sincera y personalmente, espero que no exista ese riesgo".

"No me compete valorar ningún tipo de declaración política. Cada uno está en su derecho de expresar su opinión y posición, pero sí, que desde el punto de vista estrictamente profesional, creo que cuando se viven ciertos acontecimientos, es imposible pensar en cómo se hubieran contado si no hubiesen existido esos medios de proximidad, ya sea con una monumental tormenta de nieve, o con un volcán", argumenta.

Además, Moreno García asegura que "esta es la era del conocimiento y del intercambio de contenidos audiovisuales". "La comunidad que no forme equipos para crear imaginarios comunes en los que reflejarse colectivamente, que no fomente la preservación de la identidad con la que se identifican, quedarán más pronto que tarde completamente despersonalizadas y sus costumbres, definitivamente olvidadas", advierte.

En este contexto, sobre el papel debe jugar la ciudadanía en la defensa de estos medios de comunicación, el presidente de FORTA opina que "lo mejor que pueden hacer es que sean verdaderamente conscientes de que son ellos los que de verdad la costean", y que, por tanto, sólo se deben a ellos, "de forma completamente transversal y de manera tan plural y diversa como pueda ser esa sociedad".

"Es esa conciencia la que debe exigirnos mejorar, que la audiencia nos valore por la calidad y fiabilidad de nuestros contenidos. Equilibrar lo cualitativo con lo cuantitativo. Siempre digo que a la audiencia no hay que buscarla, que a quien hay que buscar es al espectador o al oyente, y que si lo encuentras y conectas, la audiencia viene sin necesidad de buscarla", manifiesta.

Finalmente, asegura que aún están estudiando el "impacto e implantación" de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, porque le obligará "a revisar pautas de programación, cortes publicitarios, etc".

"Entendemos que con este tipo de leyes nadie queda nunca del todo contento, y que algunos incluso pueden sentirse agraviados. Pero es la Ley que surge de la soberanía nacional, y es por tanto, la norma por la que deberemos regirnos. El tiempo dirá en que estuvo acertada y qué cosas deberían ser revisadas", concluye.