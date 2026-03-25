La primavera arranca con los embalses al 83,3%, 12,1 puntos por encima que hace un año 46.677

Archivo - Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses españoles almacenan 46.677 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 83,3%, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante esta semana, han aumentado 69 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,1% de la capacidad total de la reserva hídrica.

En comparación, los embalses están 12,1 puntos por encima de su nivel de hace un año (cuando almacenaban 39.895 hm3 y estaban al 71,1%) y superan por 23,8 puntos el de la media de la última década para esta época del año (cuando registraban 33.386 hm3 y se encontraban al 59,5%).

En este marco, la vertiente atlántica está al 84,9% con 36.008 hm3. En comparación, la mediterránea se encuentra al 78,2% y almacena 10.669 hm3.

A lo largo de los últimos días, las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto), donde se han registrado 54,8 litros por metro cuadrado (l/m2).

Todas las cuencas están por encima del 50% de su capacidad. De hecho, hay una al 100% --las cuencas internas del País Vasco-- y cuatro por encima del 90% --el Cantábrico Oriental al 93,2%; Tinto, Odiel y Piedras al 90,4%; Guadalete-Barbate al 90,9%; y cuencas internas de Cataluña al 90,7%.

Además, hay ocho que sobrepasan el 80%: Galicia Costa está al 89%; el Guadiana al 86,6%; el Duero al 86,2%; el Miño-Sil al 85,6%; el Guadalquivir al 85,4%; el Ebro al 85,1%; el Cantábrico Occidental al 84,1%; y el Tajo al 80,8%.

A la cola están la cuenca Mediterránea Andaluza al 76,1%; el Júcar al 67,2%; y el Segura, que tradicionalmente almacena poca agua, pero que ya se encuentra a más de la mitad de su capacidad y marca el 53,7%.