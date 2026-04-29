El programa L'Oréal-UNESCO For Women in Science premia a 5 investigadoras menores de 40 en sus Premios de Investigación

La investigadora gallega Cintia Folgueira, galardonada con el L'Oréal-Unesco For Women in Science en España - L'ORÉAL

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science' ha celebrado la entrega de sus 'Premios a la Investigación' en España, un acto en el que ha reconocido y premiado la labor de cinco jóvenes investigadoras de menos de 40 años cuyas trayectorias representan la excelencia y el futuro de la ciencia española, y cuyos proyectos abordan algunos de los mayores desafíos médicos y medioambientales de la actualidad.

Estos galardones, dotados con una beca de 15.000 euros para cada proyecto, responden de forma directa a la problemática latente en el impulso del talento femenino en sectores STEM, como afirman sus impulsores.

Así, se ha reconocido a Cintia Folgueira (Lugo, 1988), investigadora Miguel Servet en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), que lidera un proyecto que pone el foco en los macrófagos, unas células del sistema inmunitario que, durante la obesidad, alteran el funcionamiento de nuestras células grasas.

En concreto, su equipo estudia cómo estos macrófagos alteran las mitocondrias (las centrales energéticas de la célula), impidiendo que el organismo queme energía de forma eficiente con el fin de identificar nuevos mecanismos moleculares que permitan desarrollar terapias más eficaces para 'reparar' este metabolismo dañado y tratar las complicaciones asociadas a la obesidad como la diabetes o problemas cardiovasculares.

También ha sido galardonada Sara Mederos (Madrid, 1990), jefa de grupo en el Hospital del Mar Research Institute de Barcelona, que investiga cómo diferentes regiones del cerebro se comunican para regular respuestas como el miedo o la exploración. Su objetivo es entender los mecanismos que permiten al cerebro adaptar su comportamiento cuando las circunstancias cambian. A largo plazo, este conocimiento puede ayudar a comprender mejor trastornos como la ansiedad o el estrés postraumático y abrir nuevas vías para desarrollar tratamientos más precisos.

A ellas se suma María Puertas-Bartolomé (Palencia, 1991), investigadora Marie Curie en la Universidad de Valladolid (GIR BIOFORGE), que desarrolla 'biotintas inteligentes' para bioimpresión 4D. Gracias a esta tecnología, los tejidos creados en el laboratorio pueden cambiar su forma y propiedades con la temperatura, adaptándose así al latido cardíaco. Este avance es clave para generar modelos de tejido más realistas y desarrollar futuras terapias que permitan regenerar corazones dañados tras un infarto.

También se ha reconocido a Ylenia Jabalera (Granada, 1994), investigadora Ikerbasque en CIC bioGUNE (Derio), que emplea la evolución molecular para 'rescatar' proteínas ancestrales con capacidades de edición perdidas durante milenios, recuperando herramientas que la naturaleza utilizaba hace millones de años para mover piezas de información genética. El objetivo es desarrollar una tecnología que permita añadir 'párrafos' sanos de ADN en puntos exactos sin necesidad de cortar o romper la cadena genética, lo que haría que las terapias fueran mucho más seguras para pacientes con enfermedades raras o patologías como la ELA.

La última premiada ha sido Ujué Fresán (Navarra, 1987), investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), que encabeza el proyecto SALTA (SALubridad Total de los Alimentos). Su estudio pionero busca cuantificar de forma integrada el valor nutricional y el impacto ambiental de los alimentos en España, con el fin de obtener una medida integrada de su efecto total en la salud. De este modo, busca asentar la base de un nuevo sistema de etiquetado claro y fácil de interpretar, que ayude a la ciudadanía a elegir alimentos más saludables y respetuosos con el medioambiente para contribuir al impulso de un sistema alimentario más sostenible.

En la ceremonia, celebrada este miércoles en el Teatro Real de Madrid para conmemorar el 20º aniversario de estos galardones en España se ha puesto de manifiesto que, actualmente, solo el 29,2% del talento científico en sectores clave es femenino y más del 60% de las científicas españolas identifica la falta de financiación como un obstáculo para su progreso en España.

Durante el acto, el CEO de L'Oréal Groupe España y Portugal, Juan Alonso de Lomas, ha subrayado el compromiso de la compañía con el talento científico femenino: "La ciencia es el lenguaje universal de la humanidad. Sin embargo, durante demasiado tiempo, ese lenguaje tuvo un acento marcadamente masculino. Combatir este fenómeno con visibilidad, con financiación, con reconocimiento, es una de las razones de ser de este programa".

En la clausura, a cargo de la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega-Paíno --quien ha acudido en nombre de la ministra Diana Morant--, ha defendido la importancia de reforzar el apoyo estructural al talento científico femenino.

"La mujer representa el 50% de la población, por lo que es una cuestión de justicia social el actuar desde todos los frentes: el público y el privado. Desde lo público, impulsando políticas de igualdad que garanticen la equidad, rompiendo barreras y estereotipos y visibilizando referentes. Desde lo privado, apostando por entornos laborales inclusivos, conciliación real y promoción del talento femenino", ha señalado.

Bajo la premisa de que 'el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres', el programa global L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science' lleva 28 años derribando el techo de cristal en la investigación. Presente en más de 110 países, ha reconocido a más de 4.900 científicas desde sus orígenes en 1998, incluyendo a figuras históricas españolas como Margarita Salas y Ángela Nieto, así como a siete ganadoras del Premio Nobel (entre ellas, Katalin Karikó y Jennifer Doudna), como enfatizan sus impulsores.