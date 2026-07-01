Protección Civil alerta por altas temperaturas persistentes en la Península y Baleares a partir del sábado

La localidad jienense de Andújar bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º. A 23 de junio de 2026 en Jaén (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha alertado este miércoles por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares a partir del sábado 4, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular. En este marco, ha advertido además que se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables, con noches que serán también muy cálidas.

Lo ha hecho a raíz de una nota informativa de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha indicado que el sábado volverán a subir las temperaturas ligeramente y el domingo lo harán de forma notable, sobre todo en el tercio norte peninsular. Este día, el domingo 5 de julio, se superarán ya los 35ºC en amplias zonas de Galicia y hasta 40ºC llegará Orense.

En Galicia, concretamente, va a ser un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad, al ser generalizado. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se rondaran los 40 o 42ºC, con madrugadas calurosas en las que no se bajará de 25ºC en Cáceres, Jaén, Cádiz o Sevilla.

La semana próxima comenzará con temperaturas todavía más altas y calor de nuevo muy intenso, tanto nocturno como diurno, en la mayor parte del país, que, con los pronósticos actuales, podría prolongarse. En este episodio podrán superarse los 36 a 38ºC en el interior de Galicia y comunidades cantábricas, los 38 a 40ºC en la meseta norte y Baleares, sobre todo Mallorca, y los 40 a 42ºC en el nordeste, zona centro y mitad sur.

Además no se bajará de 22 a 24ºC en amplias zonas e incluso habrá localidades con noches tórridas en las que no se bajará de 25ºC, concretamente en puntos del Mediterráneo, localidades del centro y del sur de la Península.

En cuanto a Canarias, es probable que desde el sábado se inicie un ascenso térmico que continuaría en los días siguientes con calor, con 38ºC en las islas orientales, como Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y los 36ºC en las occidentales. Asimismo, se registrarán con noches muy cálidas en las que localmente podrían no bajarse de 30ºC en puntos de medianías del sur de Gran Canaria.

INTERESARSE POR NIÑOS, MAYORES Y ENFERMOS

Por todo ello, Protección Civil hace una serie de recomendaciones ante las altas temperaturas, entre cuales está limitar la exposición al sol, así como mantenerse en un lugar bien ventilado. También aconsejan ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas, además de beber frecuentemente agua o líquidos.

Además, aconseja vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza, así como evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día. Protección Civil también pide interesarse por los niños, personas mayores y enfermas y quienes vivan solos o aislados. A su vez aconseja tener en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.

NO ARROJAR CIGARRILLOS, BASURAS NI BOTELLAS DE VIDRIO

Para prevenir incendios forestales, aconseja prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos. Además, pide no arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol.

Asimismo, recomienda no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos, así como acampar sólo en zonas autorizadas, ya que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

Por último, indica que si se descubre el fuego en su inicio, se avise al 112 inmediatamente. También advierte de que en caso de verse sorprendido por un incendio, se debe evitar penetrar en el monte o bosque, así como ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, se debe atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.