Provida consideran "terrible" blindar el aborto en la Constitución y avisan de la "destrucción" de "una civilización"

Archivo - Una pancarta que reza 'La vida no tiene precio' en una marcha antiabortista. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones provida han advertido de que la reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho al aborto, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, es "terrible" y supone la "destrucción" de "una civilización". Frente a ello, han hecho un llamamiento a no guardar "silencio" y a "plantar cara" a la "cultura de la muerte".

"Vamos a mantener vivo este debate, porque de otra manera estaríamos siendo cómplices de una de las mayores barbaridades que se pueden hacer en una civilización, que es su destrucción", ha asegurado el exministro y presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha asegurado que, desde NEOS y desde la Asamblea por la vida que une a más de 140 instituciones y organizaciones van a "mantener vivo el debate" porque "el mayor de los errores es el silencio, es la ignorancia, es la resignación". Asimismo, ha añadido que esta reforma constitucional es "una cortina de humo".

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y coordinadora de la Plataforma Sí la Vida, Alicia Latorre, ha alertado de que este blindaje es un "arma ideológica letal".

"Se trata de una doble batalla: normativa e ideológica, que posiblemente no va a conseguir un cambio en la ley, ya que las mayorías que se necesitan para sacarla adelante no se tienen, y que, según los expertos supone un claro fraude de ley, pero sin duda es todo un arma ideológica letal", ha señalado.

A su juicio, los "distintos cambios de parecer del Tribunal Constitucional" y "el retorcimiento de las leyes" hacen cuestionarse "la fortaleza y coherencia de la Constitución" y plantearse "hasta qué punto está enferma" la sociedad española.

"Es terrible que se esté discutiendo si se puede, no sólo normalizar, sino proteger como un derecho, la muerte dolorosa y cruel de un ser humano no nacido, lo más inocente y frágil de nuestra especie, un tesoro único", ha agregado, al tiempo que ha invitado a "plantar cara" a la "cultura de la muerte".

En esta misma línea, el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha señalado que "el intento de convertir el aborto en un derecho constitucional es una ruptura moral, jurídica y social de enorme calado sin parangón en la historia de la democracia española".

"Pretender blindar el aborto en la Carta Magna supone un cambio de paradigma que convierte al Estado en árbitro de qué vidas merecen protección y cuáles no; y una contradicción jurídica en sí misma. Eso no es progreso, es regresión", ha advertido en declaraciones por escrito a Europa Press.

Además, considera "muy grave" que el Gobierno "utilice recurrentemente el aborto como herramienta política para desviar la atención de sus escándalos de corrupción" y ha reclamado "con urgencia una Ley de Apoyo a la Maternidad que garantice protección efectiva a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad".