Provida llaman a la "movilización" tras aprobar el Parlamento Europeo un informe que considera el aborto derecho humano

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones provida y en defensa de la familia han llamado a la "movilización" ante la aprobación del informe 'Matic' con el que el Parlamento Europeo insta a los Estados a garantizar el acceso al aborto, al que se refieren como un derecho humano.

En el informe, que ha sido aprobado por 378 a favor, 255 en contra y 42 abstenciones, se afirma que "los derechos a la salud, en particular a la salud reproductiva y sexual, son derechos fundamentales de las mujeres" y se advierte a los Estados de que denegar el aborto a las mujeres "constituye una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género".

La Federación Europea One of Us ha manifestado su "decepción" por la votación a favor en el Parlamento Europeo del Informe Matic pues considera que "convierte a Europa en la tumba de los derechos humanos".

El presidente de la Federación One of Us, Jaime Mayor Oreja, señala que la aprobación de este informe es "un disparate, una aberración que se desliza en el plano resbaladizo de fomento de la cultura de la muerte".

"No tienen razón, ni tienen razones para avanzar en esta crisis de civilización. Están ganando en este avance pero van a fracasar con seguridad antes que después porque este modelo que proponen nos lleva al total desorden, al caos", ha subrayado.

Además, la presidenta del Movimento Italiano Per la Vida, Marina Casini ha afirmado que el resultado de la votación "es muy frustrante" porque muestra que "Europa, que ha contribuido al desarrollo del mundo, ha caído en una profunda crisis, convirtiéndose en la tumba de los derechos humanos".

En todo caso, ha animado a no rendirse y realizar "una mayor movilización de energías para hacer brillar de nuevo el verdadero rostro de Europa: el rostro de la dignidad de toda persona desde la concepción y los consiguientes derechos fundamentales a la vida y la libertad de conciencia".

MODAS IDEOLÓGICAS

En esta misma línea, el Foro Español de la Familia ha lamentado que esta votación supone "el abandono de la protección de los derechos humanos" y pide a Europa que "deje de autodestruirse abrazando las modas ideológicas promovidas por lobbies poco amigos de la vida, la familia o la libertad".

"Es claro que la cultura de la muerte se extiende por Europa ante la desidia e indiferencia de los que deberían defender la vida. No obstante, ante este ataque contra la vida y la dignidad humana debemos responder con un firme propósito de movilización y una promesa a la sociedad española de que todas estas leyes y políticas antihumanistas se revertirán más pronto de lo que ellos creen", ha subrayado el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García Juliá.

Por su parte, la presidenta federal de Action to Live Right for All en Alemania, Cornelia Kaminski, ha mostrado su decepción ante "el ataque que este informe supone al principio de subsidiariedad y el respeto a la soberanía de los Estados miembro".

"Enmarcar el derecho al aborto y la maternidad subrogada como parte de la lucha de la Unión Europea por la igualdad de género es el primer paso hacia el establecimiento de leyes europeas vinculantes para todos los estados miembros que favorezcan el aborto, pongan fin a la libertad de conciencia para los médicos, la libertad de religión para los hospitales y personal, la libertad de expresión de las ONG que luchan contra el asesinato de niños no nacidos inocentes", ha subrayado.

EL IPF ACUDIRÁ AL TRIBUNAL DE DDHH

Por otro lado, el Instituto de Política Social (IPSE), entidad fundada en 2019 que tiene como misión la promoción de la familia, ha anunciado que llevará el próximo miércoles ante el Tribunal de Derechos Humanos la decisión tomada en el Parlamento Europeo que, a su juicio, "deja al descubierto que hay una ofensiva clara para implantar el aborto en el mundo".

"Europa hoy justifica la muerte de más de 2,4 millones de niños que han sido abortados en España, hoy Europa persigue a aquellos médicos que recurren a la objeción de conciencia, hoy Europa, nos demuestra que prima más contentar a la industria (negocio) del aborto que salvar vidas", ha declarado el presidente del Instituto de Política Social (IPSE), Pablo Hertfelder.

La entidad considera que es el momento de que los colectivos provida "se unan" para "hacer frente de manera inmediata" a lo que califican de "atentado muy grave contra la dignidad de la persona". "Saldremos a las calles, les haremos ver que somos muchos y que la sociedad no quiere el aborto como derecho", ha incidido Hertfelder.