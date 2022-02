Provida saldrán a la calle el 27 de marzo para mostrar su rechazo a "las leyes que atentan contra la vida"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Sí a la Vida ha convocado el próximo 27 de marzo a las 12:00 horas una manifestación presencial en Madrid, con motivo del Día Internacional de la Vida, para mostrar su rechazo a "las últimas leyes aprobadas, que atentan directamente contra la vida".

El recorrido se iniciará en la calle Serrano con Goya y llegará hasta la Plaza de Cibeles, donde se realizará un acto con testimonios, música y manifiesto final preparado por las organizaciones integrantes.

La Plataforma Sí a la Vida está integrada por más de 500 asociaciones que defienden la vida "desde su inicio a su fin natural". Todas ellas se unieron en el año 2011 bajo esta Plataforma para realizar en torno al 25 de marzo, Día Internacional de la Vida, un acto público y unitario para celebrar esta fecha bajo el color "verde esperanza" y bajo el lema 'Sí a la Vida'.

Los dos últimos años, debido a la pandemia de la Covid-19, estas manifestaciones no se pudieron convocar de manera presencial aunque se realizaron de forma 'online'.

Este año 2022 saldrán de nuevo a la calle para "pedir respeto por la dignidad de todas las personas" y mostrar "el rechazo a las últimas leyes aprobadas, que atentan directamente contra la vida humana", según han informado los convocantes en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, como acto previo a la marcha, la Asociación de Deportistas por la Vida y la Familia convoca la II Carrera Solidaria por la Vida, que tendrá lugar el mismo 27 de marzo a las 10:00 horas con salida en la calle Serrano.

Entre las asociaciones convocantes de la marcha se encuentran: ACdP, la Asociación Europea de Abogados de Familia, el Centro Jurídico Tomás Moro, COFAPA, CONCAPA, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro de la Familia, la Fundación Jérome Lejeune, Fundación REDMADRE, Fundación Más Futuro, Fundación Villaciscenos, Fundación +Vida, HO-Derecho a vivir, One of Us, NEOS, Profesionales por la Ética y Rescatadores Juan Pablo II, entre otras.