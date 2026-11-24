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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones provida y de apoyo a la maternidad han calificado de "grave" e "inaudito" que se "prive" a la mujer embarazada de información sobre ayudas a la maternidad antes de una interrupción voluntaria del embarazo, si ella no lo solicita, tal y como recoge el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

"Es inaudito y no entendemos que, dentro de la información que se facilita a la mujer embarazada, se prohíba informarle de las ayudas a las que puede acceder para continuar con su embarazo si la mujer no lo pide. Se la está privando de información esencial para tomar una decisión libre, con conocimiento de todas las alternativas a su alcance. Ninguna mujer puede solicitar unas ayudas cuya existencia desconoce", ha subrayado la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, en declaraciones a Europa Press.

En esta misma línea, desde Fundación +Vida califican de "especialmente grave" que mientras se refuerzan los mecanismos de acceso al aborto, la información sobre las ayudas a la maternidad únicamente se facilite a aquellas mujeres que expresamente la pidan.

"¿Cómo puede una mujer solicitar información sobre unos recursos cuya existencia desconoce? ¿De qué libertad de elección estamos hablando si no se garantiza el conocimiento de todas las alternativas?", se ha preguntado el presidente de Fundación +Vida, Álvaro Ortega.

Además, ha denunciado la "enorme irresponsabilidad" que supone, a su juicio, convertir el aborto en "un instrumento de confrontación electoral", criticando que el Gobierno apruebe este paquete de medidas en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, "a tan solo cinco días de que los españoles acudan a las urnas".

Sobre el incremento en el número de abortos, tanto Fundación +Vida como Redmadre han lamentado este aumento y han propuesto dedicar esfuerzos a conocer y combatir las circunstancias económicas, laborales, familiares y sociales que pueden llevar a una mujer a abortar.

"ABANDONO INSTITUCIONAL Y SOCIAL"

"Los 107.824 abortos realizados en España en 2025 reflejan el abandono institucional y social que sufre la mujer ante las dificultades y los conflictos que puede plantear un embarazo imprevisto", ha remarcado la directora de la Fundación Redmadre, al tiempo que ha achacado este incremento a la "falta de políticas públicas concretas" destinadas a la mujer embarazada y al "desprestigio social de la maternidad".

Entre las medidas que proponen, Redmadre pide a las administraciones públicas el desarrollo de medidas de apoyo desde el inicio del embarazo y Fundación +Vida reclama "una Ley Nacional de Apoyo a la Maternidad" que garantice "una protección efectiva a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad".

Redmadre recuerda que, desde 2007, ha acompañado a más de medio millón de mujeres en toda España y asegura que "8 de cada 10 mujeres embarazadas que se plantean el aborto siguen adelante con su embarazo al recibir el apoyo y acompañamiento que necesitan para sobreponerse a los obstáculos surgidos por el embarazo".