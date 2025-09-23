PSOE anima en el Senado "ir a la vanguardia" en cambio climático:"Ha pasado con Palestina. Tras nosotros han ido muchos"

Archivo - El ex secretario general del PSOE de Castilla y León Luis Tudanca toma posesión como senador. - RICARDO RUBIO | EUROPA PRESS - Archivo

Socialistas echan en cara al PP su gestión climática y los 'populares' dicen que "desde un Falcon no se lidera la lucha contra cambio climático"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista Luis Tudanca ha animado en el Senado "ir a la vanguardia" en materia de cambio climático. Por ello, ha defendido un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática "que evite la confrontación y el cálculo cortoplacista" y que permita responder "mucho mejor" para proteger a las personas, al patrimonio natural y a la economía española.

"Le voy a hablar de liderazgo, porque se trata de eso y ha pasado también con Palestina. Uno podía pensar, ¿por qué vamos a defender esta posición si somos un solo país? Pues mire, después de nosotros han ido muchos más en la defensa de los Derechos Humanos", ha afirmado Tudanca en respuesta al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, que ha puesto en duda el efecto que puede tener en el clima "sacrificar" la industria española.

Así se han expresado ambos durante el debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas (CCAA) de la moción relativa al impulso del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con la participación de las CCAA. En su intervención, Tudanca ha destacado que el desafío es "enorme y duradero" y necesita del concurso de todas las administraciones.

Aunque ha indicado que el debate sobre las competencias "tiene importancia" y ha recalcado que lo que "quiere escuchar la gente" es qué se va a hacer cuando vuelva a tener lugar una oleada de incendios similar. "Lo quiere escuchar la gente es qué vamos a hacer cuando vuelva a pasar. Porque va a volver a pasar. ¿Estaremos mejor preparados?", se ha preguntado.

EL PP PIDE "CIENCIA FRENTE A IDEOLOGÍA" Y RESPETO AL MUNDO RURAL

La senadora del PP Miriam García ha criticado que el PSOE haya registrado dos mociones sobre la emergencia climática en cuestión de "15 días", pero "cero" mociones destinadas a mejorar la vida de los ciudadanos. Con su enmienda, los 'populares' piden "ciencia frente a ideología", pero sobre todo "respeto a quienes de verdad cuidan el territorio, el campo y el mundo rural".

"Ustedes hablan de salvar el planeta, pero la realidad, señorías socialistas, es que no son capaces de salvar la credibilidad ni de su propio Gobierno", ha denunciado.

Por su parte, Tudanca ha rechazado la enmienda del PP y ha echado en cara a la senadora 'popular' que diga que el PSOE se repite con esta iniciativa. "Claro que nos repetimos y no nos cansaremos. Lo hemos hecho en las Cortes de Castilla y León donde hemos presentado en los últimos 15 años más de 100 iniciativas y ustedes se burlaban. ¿Sabe cuál ha sido el resultado? Que la mitad de los peores incendios de la historia se han dado en Castilla y León mientras ustedes le daban la espalda y hacían negocio", ha lamentado.

No ha sido el único momento en el que el PSOE y el PP han chocado durante el debate. Por ejemplo, el senador socialista José Antonio Valbuena ha criticado que el Gobierno encabezado por el PP en Canarias haya transformado la de que era "la ley de cambio climático y transición energética más avanzada del país" --aprobada, según dice, por el anterior gobierno socialista en las islas-- "en "algo que sencillamente va a servir para un despliegue masivo de parques solares y eólicos por toda Canarias".

A su vez, la senadora 'popular', Miriam García, ha criticado los "discursos huecos" que a su juicio tiene el PSOE en materia climática. "Desde un Falcón contaminando los cielos no se lidera la lucha contra el cambio climático", ha dicho.

La del PP no ha sido la única enmienda que se ha presentado a la moción: el senador de la Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, ha pedido en la suya --aceptada por el PSOE-- instar al Gobierno junto a las CCAA y los municipios a coordinar de manera rigurosa las inversiones para adaptarse a los nuevos proyectos.

"Y eso significa asegurar que los fondos europeos, señorías, los fondos estatales y también los fondos autonómicos se orienten con criterios claros, medibles y evaluables también, evitando esa dispersión y, por supuesto, garantizando que se lleguen a todos los territorios más vulnerables de este país", ha explicado.

JUNTS Y PNV SE PONEN EN GUARDIA CONTRA LA INVASIÓN COMPETENCIAL

Por otro lado, el senador de Junts, Francesc Xavier Ten, ha avanzado que la formación no puede dar "un cheque en blanco" a una moción que "ignora las competencias de Cataluña". "Traspásennos el dinero, den a Cataluña lo que les corresponde y que seamos nosotros los que decidimos cómo desplegar las políticas energéticas, climáticas y el modelo económico", ha dicho.

El PNV ha avanzado que se mantendrá en la abstención si bien el grupo está a favor de la colaboración, pero han recalcado la importancia del "respeto competencial". Finalmente, la senadora de ERC, Sara Bailac Ardanuy, ha insistido en la necesidad de que las ayudas "lleguen y que lleguen rápido" a los agricultores, ganaderos, ciudadanía, empresas y ayuntamientos de tal manera que se pueda afrontar la recuperación del territorio rural.

Al igual que Chinera, el senador de la Agrupación Herreña Independiente, Aniceto Javier Armas, ha reclamado que el Pacto de Estado contemple la "singularidad" de las regiones ultraperiféricas e insulares así como "recursos específicos" para afrontar la subida del nivel del mar, de la erosión y de los eventos climáticos extremos.

Por otro lado, el senador de Vox ha enumerado las peticiones presentadas por la formación: un Plan Nacional del Agua, interconectar las cuencas, construir embalses, gestión forestal y defensa del campo. De forma paralela, el senador del Eivissa i Formentera al Senar, Juanjo Ferrer Martínez, ha lamentado que un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática en el Senado sea "una químera".