El PSOE pide "justicia" frente a la LGTBIfobia en el Día Internacional: "El odio no es una opinión"

Archivo - Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). La manifestación de este año conmemora los 20 años del matrimonio igualitario en España. Bajo el lema “20 años a - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado este domingo "justicia" frente a la LGTBIfobia y ha subrayado que "el odio no es una opinión" en el Día Internacional contra la LGTBIfobia, al tiempo que ha denunciado que el 17 de mayo "no puede ser solo una conmemoración, tiene que ser una llamada a la acción".

"Volvemos a alzar la voz frente a todas las formas de odio, discriminación y violencia que sufren las personas LGTBI por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar. Pero este 17 de mayo no puede ser solo una conmemoración. Tiene que ser una llamada a la acción. Porque el odio no es una opinión. El odio señala, persigue y agrede. Y frente al odio no basta con mirar hacia otro lado: frente al odio, justicia", ha señalado la formación en un manifiesto con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, fecha en la que la homosexualidad dejó de ser considerada un trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud.

Los socialistas han exigido "justicia" para las personas que sufren agresiones y para las que no denuncian "porque no confían en que se les crea o se les proteja". "Justicia para quienes han sido empujados al silencio, al armario o al sexilio. Y justicia también para quienes han sufrido las mal llamadas terapias de conversión, que no son terapias: son prácticas de violencia, sufrimiento y negación de la dignidad humana", agrega el PSOE.

Asimismo, los socialistas destacan la tramitación de la proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal con el fin de penalizar las terapias de conversión dirigidas a "eliminar, negar o modificar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género".

"Con esta reforma, España dará un paso más en la protección efectiva de las personas LGTBI. Porque prohibir administrativamente estas prácticas fue necesario, pero no suficiente. Quien somete a una persona a métodos, programas, técnicas o procedimientos para reprimir, modificar, eliminar o negar quién es, no está ofreciendo ayuda: está ejerciendo violencia. Y un Estado democrático tiene la obligación de castigar a quienes practican esa violencia", asegura la formación.

El texto también recoge datos del informe 'Estado del odio 2026' de FELGTBI+, que apunta que un 54 por ciento de las personas LGTBI+ en España ha sufrido algún hecho de odio en el último año, con un 22% que ha padecido agresiones, un 36 por ciento acoso y un 29 por ciento discriminación. Los socialistas vinculan este contexto a que "los discursos de odio han encontrado altavoces políticos, mediáticos y digitales" y sostienen que "la extrema derecha ha convertido la igualdad en una diana".

"Allí donde niegan nuestra existencia, después discuten nuestros derechos; y donde discuten nuestros derechos, después llegan los recortes, la censura, la violencia y el miedo", advierten.

En el ámbito nacional, el PSOE critica que "cuando el PP pacta con Vox, los derechos LGTBI quedan en riesgo" y menciona los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra cambios normativos en Madrid y la Comunidad Valenciana.

A nivel internacional, el manifiesto recoge que 64 Estados miembros de Naciones Unidas criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, y en siete de ellos con pena de muerte, y apunta a Hungría como ejemplo de retroceso en la UE, destacando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra su ley anti-LGTBI.

Frente a esta ola "reaccionaria", el PSOE remarca que España debe seguir siendo país de referencia y reivindica avances como el matrimonio igualitario o la ley trans, a la vez que reafirma su compromiso con "una democracia que no solo reconozca derechos, sino que los proteja" y que "no solo condene la LGTBIfobia, sino que la combata con justicia".