Rego pide a Ceuta que dé "el paso" para iniciar el traslado "urgente" a la península de menores

1118051.1.260.149.20260917222649 Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una rueda de prensa. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha instado al Gobierno de Ceuta a que dé su aprobación para proceder al traslado "urgente" de menores migrantes no acompañados a la península y ha defendido que el Gobierno ha habilitado todos los recursos.

Así lo ha trasladado este jueves en declaraciones a los medios desde París, donde ha mantenido un encuentro con la alta comisionada para la Infancia de Francia, Sarah El Haïry, y con la representante especial del secretario general de la ONU para la erradicación de la violencia contra la infancia, Najat Maalla M'jid.

Rego ha defendido que los recursos y mecanismos de cooperación que dependen del Gobierno "ya han sido habilitados", pero que el Ejecutivo autonómico "no ha respondido" al escrito para concretar los traslados de los menores. "Ahora lo que falta es que Ceuta dé un paso, porque son ellos los que tienen la tutela de los niños", ha reiterado.

"A mí me encantaría que Ceuta diera el 'ok' y ponernos a trasladar a estas niñas con carácter urgente. El recurso está a nivel económico y a nivel de apoyo con la figura del representante jurídico del menor, como exige el pacto de migración y asilo", ha insistido.

Asimismo, la titular de Infancia, que ha recordado la visita que realizó a Ceuta en 2024 por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, ha defendido que el "mecanismo de colaboración entre administraciones" era "sistemático" hasta el 30 de julio y ha asegurado estar sorprendida por "el cambio de posición" del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas: "Es incomprensible".

A juicio de la ministra, hay "una estrategia" del PP, al que ha pedido "arrimar el hombro". "Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que dejar es ya de inventar, de alimentar bulos, de alimentar la ruptura de la convivencia en nuestro país, de dejar de abrazar las posiciones racistas", ha criticado.

CELEBRA EL GESTO DE MBAPPÉ, VINÍCIUS Y KONATÉ

Por otro lado, preguntada por la decisión de los futbolistas del Real Madrid Vinícius Jr, Kilian Mbappé y Ibrahima Konaté de no lucir entera una camiseta de apoyo a Ceuta, Rego se ha mostrado "profundamente agradecida", aludiendo a la explicación ofrecida por Mbappé.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé quiso zanjar este miércoles la polémica al dejar claro que tiene "toda la solidaridad" con la ciudad, pero que no se quería olvidar de "todos los inmigrantes que han perdido la vida" ni tampoco "poner prioridad en el sufrimiento".

Para la ministra de Juventud e Infancia, este gesto se trata de "una posición muy humana, que habla de solidaridad con Ceuta, pero también con las personas migrantes y su sufrimiento".

"Creo que en estos momentos que haya referentes del nivel de Mbappé posicionándose y diciendo que solidaridad con el territorio y respeto a los derechos humanos, es un valor", ha añadido.