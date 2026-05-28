Religiosos de España abogan por "dar voz a realidades silenciadas y afrontar experiencias ocultas en las comunidades"

Una religiosa a su llegada a la Asamblea de la CONFER. - CONFER

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las religiosas y religiosos españoles han constatado en la 32 Asamblea General de la CONFER, que se ha celebrado esta semana en Madrid, la necesidad de "dar voz a realidades silenciadas, afrontar experiencias ocultas en las comunidades, fortalecer la sinodalidad interior para superar los propios miedos y hacer un esfuerzo sincero por ponerse en el lugar del otro".

Según ha explicado la CONFER este jueves en un comunicado, la asamblea ha concluido tras varias jornadas de reflexión, diálogo y trabajo compartido centradas en la práctica sinodal y en los retos que afrontan hoy las congregaciones religiosas.

En el discurso de clausura pronunciado por el presidente de la CONFER Jesús Díaz Sariego, y la vicepresidenta, Cinta Bayo, han destacado que, durante la asamblea, han cumplido los objetivos planteados al inicio de la misma, entre ellos, "despertar juntos al Kairós sinodal, fortalecer la conciencia sobre la dimensión sinodal en la vida cotidiana de las congregaciones y tejer comunidad real a través de la escucha mutua y el diálogo compartido.

Además, han subrayado la necesidad de "mirar bajo la alfombra", una expresión, según explica la CONFER, utilizada para referirse a "la importancia de afrontar las realidades, tensiones y miedos que a menudo permanecen ocultos dentro de las comunidades".

A su vez, han puesto de relieve que la celebración de esta Asamblea ha dado fe de que "la Iglesia y las congregaciones religiosas han entrado en una nueva fase del proceso sinodal". Según ha expresado la presidencia de la CONFER, se ha pasado "de una comprensión más teórica de la sinodalidad a la experiencia práctica", entendida ya no solo como una mejora de procedimientos, sino como "una forma de vida en lo cotidiano".

Por otra parte, han señalado, entre las principales constataciones surgidas durante los trabajos, "la necesidad de dar voz a realidades silenciadas, afrontar experiencias ocultas dentro de las comunidades, fortalecer la sinodalidad interior para superar los propios miedos y hacer un esfuerzo sincero por ponerse en el lugar del otro".

Asimismo, han puesto de relieve que uno de los conceptos centrales de la asamblea ha sido la invitación a "reinventar el ajedrez de la sinodalidad", una imagen con la que se han resumido cinco movimientos esenciales para avanzar en este proceso.

El primero consiste, según han precisado, en reconocer que "todos son necesarios, aunque nadie es imprescindible", subrayando que ningún carisma puede caminar en solitario. El segundo apunta a "vencer la rigidez; el tercero, a evitar la exclusión de quienes resultan incómodos para mantener una falsa armonía; el cuarto reivindica la sabiduría de caminar en comunidad; y el quinto destaca el valor del silencio del Espíritu para discernir el camino de Dios desde una mirada sistémica".

Igualmente, la asamblea ha dedicado una atención especial a las cinco conversiones sinodales recogidas en el documento final del Sínodo: la conversión espiritual, relacional, procedural, institucional y misionera. Y los participantes han insistido en que el gran reto actual es integrar todas estas conversiones de manera interrelacionada, conscientes de que "cada una alimenta y sostiene a las demás".

Para avanzar en esta integración, han propuesto cultivar "tres actitudes fundamentales: la certeza interior nacida del silencio, la capacidad de sostener la tensión sin romper la comunión y la sabiduría de pasar del orden al desorden y del desorden a la reordenación".

Por otro lado, la CONFER ha confirmado su papel como espacio intercongregacional de acompañamiento y apoyo a los distintos procesos sinodales que viven las congregaciones, "respetando sus ritmos y favoreciendo que ninguna voz quede excluida".