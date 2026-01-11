Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 11 de enero

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 11 de enero, ha estado formada por los números 8, 22, 12, 26, 34, 13. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 1.985.327,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 12 de Alcobendas (Madrid), situada en C.C. La Vega. Local, 26-Avda. Olímpica, 9.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 98 boletos acertantes, que recibirán 584,85 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.601 boletos acertantes, que recibirán 18,69 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 80.060 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.