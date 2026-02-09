Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 9 de febrero

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 9 de febrero, ha estado formada por los números 7, 26, 38, 40, 44, 47. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.533.924 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el despacho receptor número 77.735 de Ontígola (Toledo), situado en la calle Fragua, 28.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 83 boletos acertantes, que recibirán 960 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.654 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 85.799 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.