Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 21 de enero

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 21 de enero, ha estado formada por los números 20, 22, 24, 34, 39, 44. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 3.684.575 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 5.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor no 29.590 de Cambre (A Coruña), situado en Río Valiña, 2, y en la Administración de Loterías número 528 de Madrid, situada en C.C. El Corte Inglés Sanchinarro, Margarita de Parma, s/n.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 113 boletos acertantes, que recibirán 1.041 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.224 boletos acertantes, que recibirán 28 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 120.568 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.