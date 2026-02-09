Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 9 de febrero

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 9 de febrero, ha estado formada por los números 25, 33, 40, 27, 20 y 44. El número complementario es el 07, el reintegro el 6 y el Joker, 7548169. La recaudación ha ascendido a 8.581.833 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 99.000.000 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Tamarite de Litera (Huesca), situada en Paseo del Hortaz, 19.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 334 de Madrid, situada en Oliva de Plasencia, 1 - local 215.