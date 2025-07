RNE estrena nuevas voces en la temporada 2025-2026 de la mano de David Cantero y Marta Solano, entre otros

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Radio Nacional de España se renueva completamente en la temporada 2025-2026 y estrena nuevas voces en la mayoría de sus principales espacios. La emisora pública ha presentado este miércoles las nuevas voces de la parrilla que arranca en septiembre: Juan Ramón Lucas en las mañanas, David Cantero y Marta Solano en las tardes, Isabel Gemio en las noches, Gorka Rodríguez en las madrugadas y la incorporación de Ángeles Caso al programa cultural 'El ojo crítico' son las principales novedades. Pepa Fernández continúa al frente del veterano 'No es un día cualquiera'.

Según ha trasladado este miércoles RTVE en un comunicado, recogido por Europa Press, el objetivo es "renovarse para atraer a los oyentes a RNE". "Se ha realizado una renovación profunda de la parrilla con voces reconocidas en el panorama nacional que sean capaces de atraer a los oyentes. Vamos a intentar ofrecer un nuevo producto. Es una renovación no solo de las voces, sino de toda la emisora. Renovación tecnológica de todos los estudios para adaptarnos a los nuevos productos. Rediseño sonoro por completo. La voz corporativa será una mujer", ha explicado el director de RNE, Roberto Santamaría.

Así lo ha expresado en la presentación celebrada en Torrespaña en un acto conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha dado la bienvenida a los nuevos profesionales: "Ampliamos la familia de RNE y sumamos más voces". Santamaría ha subrayado que su mayor logro será "recuperar el programa 'Clásicos Populares' y devolverlo a su horario", y ha anunciado que se renombrará un estudio en homenaje al creador del mítico espacio de RNE: Estudio Fernando Argenta.

También ha argumentado el cambio de emisión de 'El Ojo Crítico' a Radio 5 "para darle un carácter puramente informativo" y la versión de fin de semana "para darle un impulso más": "El informativo cultural diario en Radio 5 lo presentará Laura Martínez. Y el fin de semana, lo mantenemos en Radio 1, con Ángeles Caso".

JUAN RAMÓN LUCAS, EN 'LAS MAÑANAS DE RNE'

El periodista Juan Ramón Lucas regresa a Radio Nacional de España para tomar las riendas de 'Las mañanas de RNE', entre las 06:00 y las 12:20 horas, en la nueva temporada de la emisora pública que comenzará en septiembre.

"Estoy nervioso, inquieto y preocupado. pero el reto es muy estimulante. Es volver q casa. He disfrutado mucho y vuelvo a disfrutar. Es la radio pública y tiene el reto de abrirse a un público que tiene que sentir que esta radio le quiere. Comparto con mis compañeros la sensación de seguir tejiendo una radio cada vez más pública y comprometida con lo que tiene que ser la radio de todos", ha señalado Lucas en su regreso a RNE.

'MEDIODÍA RNE', CONTENEDOR INFORMATIVO DE 12.20 A 15.00 HORAS

En la nueva temporada se emitirá el contenedor Mediodía RNE, de 12:20 a 15:00 horas, presentado por Sandra Urdín y Carlos Núñez, que mantiene la marca '14 horas' como referente informativo a las 14.00 horas. Habrá una desconexión regional de 13.30 a 14.00 horas y una segunda desconexión, de nueva creación, de 14.10 a 14.30 horas. Los sábados y domingos se mantiene el informativo '14 horas Fin de Semana' presentado por Ana Marta Ersoch.

DAVID CANTERO Y MARTA SOLANO EN 'LAS TARDES DE RNE'

Tras los informativos territoriales y el informativo '14 Horas', David Cantero y Marta Solano se harán cargo de 'Las tardes de RNE' en la nueva temporada.

"Vuelvo a casa, al lugar en el que fui muy feliz. Me ha impresionado mucho volver a Torrespaña. Mola muchísimo tener mi edad y ser "el nuevo". Creo que puedo aportar la frescura de alguien que nunca ha hecho algo. Es un horario que me va a venir muy bien, estoy muy ilusionado con la oportunidad. En la radio voy a poder seguir comunicando y a la vez ser más yo mismo", ha contado Cantero ante el nuevo reto al que se enfrenta.

En la primera hora de emisión ofrecerá el espacio 'Clásicos Populares', dirigido por Fernando Blázquez y Ana Cortijo, que pasa a emitirse diariamente y cuya emisión será en simultáneo por Radio Clásica.

'24 HORAS'

El informativo '24 Horas' adelantará su emisión a las 19.30 horas y se prolongará hasta las 23:30 horas. En este espacio se mantiene la desconexión territorial de las 19:50 horas por Radio Nacional y Radio 5. Al frente de él en esta nueva temporada estará Rosa María Molló, actual Defensora de la Audiencia de RTVE.

"En este momento de mi vida me apetece mucho contribuir y sumar esfuerzos", ha señalado Molló. "Tenemos el espacio y las herramientas, y el compromiso que nos caracteriza como radio pública. Me preocupa mucho el momento informativo actual y hay que contribuir a que baje el ruido y a aportar contexto", ha detallado.

ISABEL GEMIO, EN LAS NOCHES; Y GORKA RODRÍGUEZ, EN LAS MADRUGADAS

La periodista Isabel Gemio se pone al frente de las noches de RNE en 'El último tren', de 00:00 a 02:00. Y en las madrugadas llegará el presentador Gorka Rodriguez en 'El despertador de RNE', de 04:00 a 06:00.

Gemio se ha mostrado emocionada de "volver al micrófono": "El horario de la noche es muy particular. Es cuando la radio las se escucha y cuando hay más complicidad con los oyentes. Se producen unos vínculos muy intensos ellos". Además, ha subrayado: "Me gusta que esta casa no practique el edadismo. Podemos aportar todavía muchísimo y vamos a darlo todo".

El que fuera presentador de 'El Cazador' ha manifestado sentirse "como en casa" y ha afirmado que estar en RNE "es un sueño": "Estamos trabajando mucho. Se nos va el corazón en lo que hacemos y es lo que haré en mi franja: acompañar a la gente que trabaja hasta tarde o a quien no puede dormir, pero también despertar a quien tiene que madrugar mucho".

FINES DE SEMANA

Los fines de semana seguirán de la mano de Pepa Fernández en el veterano 'No es un día cualquiera', "un clásico de la radio". "La radio pública necesita un sello de calidad y de prestigio que se nos exige. Nuestro programa nació en 1999 y hemos conseguido una comunidad de escuchantes que nos sigue. Vamos a intentar renovar todo lo que podamos y a darle un sonido ágil. Pedimos que la tele y la radio sean vasos comunicantes", ha señalado.

'Tablero Deportivo' lo conducirá los sábados y domingos a partir del mes de agosto cuando comience la Liga el periodista Miguel Ángel Méndez. "Me siento un privilegiado porque, efectivamente, el deporte cumple con esa vocación de servicio público. Discutimos sobre muchas cosas, pero el deporte une. Lo haremos con mucha humildad respetando la marca de RNE y de 'Tablero deportivo'", ha señalado.

La nueva subdirectora de Deportes de RNE, Silvia Barba, ha agradecido a José Pablo López, presidente de RTVE, y al director de RNE, la "apuesta por el deporte": "Vamos a hablar con todos los protagonistas, dar noticias. Mi lema es: vamos en serio. Vamos a hacerlo también muy bien en deporte".

ÁNGELES CASO PRESENTARÁ 'EL OJO CRÍTICO'

'El ojo crítico' llega con novedades en la nueva temporada y amplía sus días de emisión. La periodista y escritora Ángeles Caso se pone al frente del espacio cultural, que ya condujo en 1993 y que se emitirá los fines de semana en RNE, de 12:30 a 13:30. Y, de lunes a viernes en Radio 5, de 16:00 a 17:00 horas, presentado por Laura Martínez.