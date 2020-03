'Rosa contra el virus', el cuento que puedes descargar para explicar el nuevo coronavirus a los más pequeños

MADRID, 25 Mar. (EDIZIONES) -

Los niños han vivido varios cambios debido a la propagación del nuevo coronavirus, entre otras cosas, no pueden ir a sus colegios como medida para prevenir la propagación del Covid-19 y, para algunos padres, es complicado explicarles esta situación.

Para facilitar esta tarea a los padres, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha llevado a cabo una serie de iniciativas para promover un afrontamiento adecuado frente al virus.

Una de estas iniciativas ha sido la creación de 'Rosa contra el coronavirus', un libro en el que una niña describe de una forma sencilla qué es un virus y cómo deben los más pequeños gestionar sus emociones.

En este libro, Rosa también explica qué medidas hay que tomar para protegernos del nuevo coronavirus, como lavarse las manos, taparse con el codo al estornudar o toser, no tocarse la cara, no dar abrazos a otras personas y no ir a lugares donde haya muchas personas.

Además, 'Rosa contra el virus' incluye una serie de preguntas y juegos para los más pequeños como, por ejemplo, inventar una canción sobre el coronavirus.

Para los padres, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid también ha añadido una serie de recomendaciones para ayudarles a informar y proteger a sus hijos de los virus.

El libro es gratuito y se puede descargar desde cualquier dispositivo. Asimismo, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid recomienda que los padres lean el cuento con sus hijos para que "se sienta acompañado".