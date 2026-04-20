RTVE y Memoria Democrática firman un convenio para la difusión de un documental sobre la cripta del Valle de Cuelgamuros

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MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

RTVE y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática han suscrito un convenio para la difusión de un documental sobre la cripta del Valle de Cuelgamuros, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con fecha de 10 de marzo, el convenio establece que la Secretaría de Estado facilitará a RTVE la información "de carácter histórico, técnico y científico que resulte necesaria para el adecuado desarrollo del proyecto documental, en el marco de la labor divulgativa asumida por la Corporación y de conformidad con los estándares profesionales exigibles, con pleno respeto a la independencia editorial y periodística de RTVE".

Se constituirá un comité científico asesor, integrado, entre otros especialistas, por los equipos científicos y técnicos que han intervenido en las exhumaciones realizadas en el Valle de Cuelgamuros. Dicho comité actuará, según detalla la resolución, "como órgano de apoyo y consulta técnica durante el proceso de elaboración del documental, atendiendo de manera continuada las cuestiones que puedan plantearse".

El comité científico asesorará tanto a la Secretaría de Estado como a RTVE en materias relativas al "rigor histórico y científico" del contenido, y formulará recomendaciones técnicas orientadas a "garantizar un tratamiento adecuado del proceso de exhumación e inhumación, así como el respeto a la dignidad, los derechos y la memoria de las víctimas y de sus familiares".

No obstante, las recomendaciones del comité podrán ser tenidas en consideración por RTVE en el ejercicio de su "función editorial, especialmente en aquellos aspectos vinculados a la naturaleza sensible de los trabajos realizados, sin que ello suponga menoscabo alguno de su independencia editorial ni implique mecanismos de control, supervisión o censura previa del contenido".

Por su parte, RTVE se compromete a reunirse con el comité científico asesor sin menoscabo de su independencia editorial a la hora de realizar la producción del documental y a someterse a las condiciones de entrada establecidas por Patrimonio Nacional y las sanitarias establecidas por los técnicos responsables de la exhumación en todo momento, así como respetar la confidencialidad de los datos proporcionados.

Asimismo, la Corporación se compromete a difundir el documental "siempre que las necesidades de programación de RTVE lo permitan y dentro del respeto a la independencia y la autonomía de sus profesionales", a través de los diferentes canales de TVE, las emisoras de RNE y la web de RTVE.

En cuanto a la financiación, el convenio detalla que "no conlleva traspaso alguno de aportación económica entre las partes, quedando obligada cada una a financiar las obligaciones y compromisos económicos derivados de la ejecución de las actividades que deban llevar a cabo conforme a la cláusula segunda de este convenio y a lo que pudiera establecerse en futuras adendas de modificación al mismo".