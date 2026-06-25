RTVE pide "disculpas" por subtitular a la madre del futbolista Fabián Ruiz en un documental: "Fue un gran error"

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López Sánchez (i), comparece de manera periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 25 de junio de 2026, en Ma - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha pedido "disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos" en nombre de la Corporación a "todos los andaluces y andaluzas" y "muy especialmente" a Chari Peña, la madre del futbolista Fabián Ruiz, tras subtitular sus declaraciones en el documental 'Denominación de origen' emitido con motivo del Mundial 2026.

Así lo ha expresado este jueves el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus sociedades, celebrada en el Senado.

El presidente ha aprovechado una pregunta formulada por el diputado de Sumar Francisco Sierra sobre la cobertura de las elecciones andaluzas para afirmar que "la decisión de subtitular sus declaraciones en el documental de la semana pasada fue un gran error".

"Como andaluz, yo le confieso que me duele doblemente. El acento andaluz, el habla andaluza, es riqueza, es un patrimonio de nuestra cultura y jamás se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción", ha declarado López, quien ha asegurado que se está "revisando qué es lo que falló" dentro de sus protocolos "para que esto no vuelva a repetirse".

INTERNALIZACIÓN DE MAGAZINES

Preguntado por el senador socialista sobre la situación en la que se encuentra el proceso de internalización de magazines, José Pablo López ha informado de que en los útimos tres años se ha internalizado 'La Hora de La 1' y lo hará el 1 de julio 'Aquí la Tierra', y los informativos territoriales.

"Vamos a aprovechar el verano para valorar nuevos proyectos de internalización", ha señalado el presidente, para después añadir que se va a lograr un ahorro de cerca de 2,4 millones de euros en producción externa.

En materia de accesibilidad, José Pablo López ha explicado que, de la mano de la ONCE, están ya en la fase final para que las personas sordociegas tengan "acceso total a los contenidos".

"Seremos la primera televisión --que yo tenga localizada dentro del planeta-- en poner un canal entero a disposición de este colectivo, el canal 'RTVE para todos', que arrancará previsiblemente en torno al mes de noviembre", ha manifestado.

En segundo lugar, el presidente de RTVE ha avanzado que está ultimando un convenio estratégico con la Confederación Estatal de Personas Sordas, para que sean los propios usuarios los que participen en la evaluación de las medidas de accesibilidad que RTVE está desarrollando.

UN TELEDIARIO EN LENGUAJE FÁCIL

Asimismo, José Pablo López ha anunciado el próximo lanzamiento de un Telediario en Lenguaje Fácil, junto al Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. "Lanzaremos un informativo accesible para personas con discapacidad cognitiva. Mediante la simplificación del lenguaje, del apoyo visual, conceptos complejos se van a entender de una forma más llana y atractiva", ha explicado.

"Yo creo que estamos hablando prácticamente de 30.000 personas en España que son sordociegos o miles de personas que tienen una discapacidad cognitiva y que tienen el mismo derecho a enterarse de lo que pasa en su país que cualquier otra persona", ha defendido.

Finalmente, López ha asegurado que las audiencias de RTVE hasta junio son "una excelente noticia" para la ciudadanía porque es un servicio público. Así, ha destacado que el conjunto de sus canales ha firmando el mejor primer semestre en 14 años.