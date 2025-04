RTVE pide a la UER debatir la presencia de Israel en Eurovisión ante las "preocupaciones" en España por Gaza

Archivo - El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, durante la jornada 'Todas las edades, todos los derechos: 50 años de un mundo mejor', organizada por el Observatorio de Igualdad de RTVE, en el Auditorio de Prado del Rey, a 6 de marzo de 2 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, se ha dirigido por carta al director general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Noel Curran, para solicitar "la apertura de un debate en el seno de la organización" sobre la participación de la televisión pública de Israel (KAN) en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará en mayo en la ciudad de Basilea (Suiza).

Así lo ha anunciado este viernes RTVE, que ha detallado que la misiva se ha enviado "conforme a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración" de la Corporación pública.

Asimismo, ha señalado que en la misiva RTVE traslada a UER su "compromiso" con el Festival, al tiempo que reconoce las "preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la televisión pública KAN en el concurso".

RTVE considera que "sería apropiado" que la UER "reconozca la existencia de este debate y facilite un espacio de reflexión entre las emisoras miembros de UER sobre la participación de la televisión pública israelí KAN".

La carta llega a la UER después de que el Consejo de Administración abordara la cuestión en la reunión del pasado 28 de marzo. Ya en febrero, en la comparecencia periódica ante el Parlamento, José Pablo López había defendido la importancia de que el Consejo tuviera una posición "consensuada" sobre la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2025, por lo que lo incluyó como punto del orden del día en la reunión del órgano de gobierno.

En su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y Sociedades, celebrada en el Senado, el presidente dijo que "al canal público israelí parece que le queda de público poco tiempo ya, una vez que se han iniciado los trámites de su privatización por parte del Gobierno de Israel, con lo cual probablemente si eso llega a materializarse, abandone la Unión Europea de Radiodifusión".

SUMAR PIDE "NO PERMITIR SU PARTICIPACIÓN"

Entre los grupos de la sociedad civil en España preocupados por la situación en Gaza se encuentra Sumar. Su portavoz en la Comisión Mixta, Francisco Sierra, manifestaba que "este año Israel lleva a un superviviente del 7 de octubre" --en referencia a los ataques ejecutados contra el país por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas--. "Hablando de instrumentalizar una candidatura, hay razones fundadas para no permitir su participación", ha señalado.

"La cadena pública israelí, Kan 11, es el brazo armado en la propaganda del gobierno extremista derecha, perseguido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad", declaró Sierra, que censuró que emite "continuamente contenido racista y de apoyo y apología a la limpieza étnica, la ocupación y el asesinato de civiles".

Para Sierra, RTVE debía pedir la "exclusión" de la participación de Israel en Eurovisión por los "crímenes" del gobierno y de no obtener una "respuesta positiva", la Corporación pública debería expresar una "enérgica protesta y una declaración pública de respuesta".

La emisora nacional israelí, KAN, seleccionó a la joven Yuval Raphael como la representante para la 69ª edición del Festival que se celebrará en mayo en Basilea, tras ser elegida a través del 'talent show' de su país, 'The Rising Star'. La artista, de 24 años, defenderá la canción 'New Day Will Rise'.

Israel debutó en 1973 y fue el primero de varios países de Eurovisión que no están ubicados geográficamente en Europa. Sus dos primeras victorias llegaron consecutivas a finales de los años 70 gracias a Izhar Cohen and the Alphabeta con el número con aires disco 'A-Ba-Ni-Bi' (1978), y a Milk and Honey con su balada 'Hallelujah' (1979).

Dana International obtuvo su tercera victoria en 1998 con 'Diva' y fue noticia en todo el mundo como el primer participante y ganador abiertamente trans del concurso. Finalmente, Netta ganó el trofeo para Israel por cuarta ocasión con su himno de empoderamiento de 2018 'Toy'.