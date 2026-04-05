RTVE Play logra su mejor marzo con 10,7 millones de visitantes únicos y un crecimiento del 19 por ciento en redes

Archivo - (RTVE) ha anunciado este miércoles, de forma oficial, que el presentador y director de 'La Revuelta', David Broncano, y la colaboradora Lalachus presentarán las Campanadas 2025 el próximo 31 de diciembre, desde la Puerta del Sol - RTVE - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma RTVE Play ha cerrado su mejor marzo histórico con 10,7 millones de visitantes únicos, según datos de Adobe Analytics, un crecimiento del 3,2 por ciento sobre el año anterior y el segundo mejor dato de los últimos ocho meses, mientras que las redes sociales han alcanzado 1.380 millones de visualizaciones, un 19 por ciento más que en el mismo mes de 2025, según informa este domingo la corporación.

Entre los éxitos de la plataforma, 'La Promesa' se mantiene como contenido más visto del mes, seguida del cine y' Valle Salvaje', que suma un 19 por ciento de espectadores en el último año. Su canal 'En Play' suma más de medio millón de usuarios totales en marzo (500.782), cerca del doble que en febrero (+92%). Consigue su mejor mes de la temporada, impulsado principalmente por su contenido on-demand (+316%).

Asimismo, el canal en directo exclusivo de RTVE Play se sitúa como cuarta opción entre los directos en volumen total de espectadores del mes, por detrás de La 1, 24 horas y Teledeporte. En conjunto, el ecosistema digital de RTVE ha crecido, ya que RTVE.es ha superado los 23,6 millones de visitantes únicos, su mejor marzo desde la pandemia y con un incremento interanual del 28 por ciento.

Además, RNE Audio ha conseguido su mejor dato mensual histórico con 1,2 millones de visitantes únicos (1.198.446), marcando un importante crecimiento del 42,6% en el último año. El fútbol en directo, el Mundial de Atletismo en pista cubierta y el resto de eventos del mes impulsan al área de Deportes a su mejor marzo de los últimos cuatro años con 3,3 millones de visitantes únicos (3.339.509). Por su parte, La 2 Cat registra su mejor marzo histórico con 265.261 visitantes únicos, un 77,3% más que hace un año.

REDES SOCIALES

Las redes de RTVE alcanzan su mejor marzo de los últimos tres años, con 1.380 millones de visualizaciones, y un crecimiento del 19% respecto a marzo de 2025. Las cuentas de RTVE tienen también 43 millones de interacciones.

RTVE Noticias ha conseguido casi 400 millones de visualizaciones, impulsada por los contenidos relacionados con Israel y Trump, y superando los datos de meses anteriores (exceptuando el pico de enero por los Juegos Olímpicos de Invierno), seguida de La Revuelta y Teledeporte.

Por programas, 'La Revuelta' es el contenido más visto de marzo en redes sociales, con 393 millones de visualizaciones, lo que supone un crecimiento de casi el 3% respecto a febrero. Le siguen 'Valle Salvaje' (70 millones) y 'En Play' (40,5 millones). Instagram se consolida como la red social con mayor impacto, alcanzando las 444 millones de visualizaciones.