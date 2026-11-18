Archivo - Foto de familia durante la presentación de los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2027. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE pondrá a la venta las entradas para el Benidorm Fest 2027 los próximos 24, 25 y 26 de noviembre a través de la plataforma Vivaticket. La venta comenzará cada día a las 12 horas y se organizará en función de cada una de las tres galas. Así el 24 de noviembre se podrán adquirir las entradas para la primera semifinal, que se celebrará el martes 26 de enero; el 25 de noviembre, las de la segunda semifinal, prevista para el jueves 28 de enero; y el 26 de noviembre, las de la gran final, que tendrá lugar el sábado 30 de enero.

Las localidades para cada una de las semifinales tendrán un precio de 40 euros, mientras que las entradas para la final costarán 75 euros. Además, cada entrada incluirá de regalo un CD recopilatorio con las canciones de las 18 candidaturas de esta edición. Todas las galas se celebrarán en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm, recinto que volverá a acoger el festival.

El Benidorm Fest 2027 celebrará su sexta edición del 23 al 30 de enero, ocho días en los que la música será la protagonista en la ciudad alicantina. El cartel reúne a Alba Morena, Andrés Koi, Bombai, Chema Rivas, dani dicostas, Fran Tuduri, GALE, Isabel Aaiún, Ladilla Rusa, Merche, Pipiolas, Polo Nández y Sebastián Llosa, ROSSA, SARA ABAD, Sev's, Suzete, Tami Tamako y Vicco.

Los 18 artistas presentarán sus canciones el próximo 17 de diciembre, fecha en la que se darán a conocer las propuestas musicales con las que competirán en el festival. La primera semifinal tendrá lugar el martes 26 de enero; la segunda, el jueves 28; y la gran final se celebrará el sábado 30.