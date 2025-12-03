RTVE se une a la alianza PMA para promover el papel de los medios públicos independientes en el mundo hispanohablante

Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

RTVE se ha unido a la Public Media Alliance (PMA), asociación mundial de organizaciones de medios de comunicación de servicio público. La adhesión de la Corporación supone una muestra de apoyo a la misión de la PMA de respaldar, "conectar y defender el papel de los medios de comunicación de servicio público como pilar de las sociedades informadas y las democracias".

Juntos, RTVE y PMA se han comprometido a promover el papel y la importancia de los medios de comunicación públicos independientes en el mundo hispanohablante, con planes para ofrecer acceso a formación, investigación y otras oportunidades.

Como miembro de la PMA, RTVE tendrá acceso a iniciativas y eventos, becas y subvenciones globales, una red mundial de colegas de medios de comunicación públicos y oportunidades de formación y promoción.

Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, ha destacado que "en un contexto global marcado por crecientes presiones políticas e intentos de interferir en los servicios públicos de comunicación, esta adhesión reafirma el compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos, los medios de comunicación y la educación social, así como con la defensa del derecho de los ciudadanos a una información veraz y plural".

RTVE también considera prioritario contribuir, como miembro de PMA, proporcionando un "sólido punto de referencia en lengua española, actuando como enlace con los medios de comunicación públicos del mundo hispanohablante y facilitando el intercambio de buenas prácticas, la cooperación editorial y la articulación de una defensa común del servicio público en toda la región iberoamericana".

Kristian Porter, CEO de Public Media Alliance, ha destacado el papel que desempeña RTVE "a la hora de ofrecer contenidos fiables, independientes, con valores y de alta calidad a las audiencias, especialmente en tiempos de crisis y emergencia".

En su opinión, "en un mundo en el que crecen la desinformación y la polarización, nunca ha sido tan importante que los medios de comunicación públicos se mantengan unidos a nivel internacional, compartan conocimientos y conciencien sobre los valores que los convierten en un componente fundamental de las democracias sólidas".