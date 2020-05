Salir en bicicleta: ¿Cómo debo hacerlo en la Fase 0?

MADRID, 07 may. (EDIZIONES)

La Fase 0 del Plan de desconfinamiento diseñado por el Gobierno arrancó este lunes 4 de mayo en todo el territorio español, excepto las islas de Formentera, la Gomera, el Hierro y la Graciosa que lo hicieron en la Fase I.

En este periodo, los paseos y las salidas para hacer ejercicio están permitidos a toda la población, excepto personas con síntomas o en cuarentena, desde el sábado 2 de mayo dentro de unas franjas horarias delimitadas para cada grupo de edad y respetando una serie de condiciones.

En lo que respecta a la práctica de deporte de manera no profesional, la franja horaria establecida se divide en dos tramos: desde las 06:00 hasta las 10:00 horas y desde las 20:00 hasta las 23:00 horas para personas mayores de 14 años.

En municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes no hay franjas horarias. El horario tanto para los paseos como para las prácticas deportivas es de 06:00 a 23:00 horas ininterrumpidamente.

En cualquier caso, el deporte debe realizarse de manera individual, sin contacto con otros, una vez al día y dentro del municipio. Además, se debe mantener la distancia de seguridad en todo momento.

¿Se puede montar en bicicleta?

Sí, dentro de las prácticas deportivas se permite el uso de bicicletas y patinetes.

¿Hay un límite de kilómetros?

No hay un límite de kilómetros dentro de las horas establecidas, pero sí existe una limitación de no salir del municipio en el que se habita.

¿Tengo límite de tiempo?

No, siempre y cuando se haga dentro de la horquilla de horas establecidas.

¿Se puede salir en bicicleta una vez por la mañana y otra por la tarde?

No. La práctica deportiva no profesional se limita a una vez por día.

¿Puedo ir en coche hasta un punto y volver desde ahí en bicicleta?

No. Según la orden publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de mayo, "no se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física".

¿Puedo ir en bicicleta en una instalación deportiva?

No. Únicamente se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y las zonas verdes autorizadas.

¿Tengo que usar mascarilla si voy en bicicleta?

El uso de mascarilla no es obligatorio para este supuesto. No obstante, sí se recomienda en caso de que no se pueda garantizar el distanciamiento social mínimo con otras personas.