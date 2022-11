Sánchez afirma que "no es aceptable" que una persona mayor se sienta excluida por no poder realizar un trámite digital

Presenta en Madrid el Pacto por la Generación Digital, impulsado junto a Radiotelevisión Española (RTVE)

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que "no es aceptable que una persona mayor se sienta excluida o incluso también avergonzada por no haber sido capaz de poder asumir esas competencias digitales, de poder hacer cualquier trámite digital".

"No solamente es un hecho triste, sino que es profundamente injusto que esto que esto ocurra", ha apuntado Pedro Sánchez durante la inauguración del acto de presentación del Pacto por la Generación Digital, impulsado junto a Radiotelevisión Española (RTVE), en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

El presidente del Ejecutivo ha calificado este acto como de "esfuerzo inédito" de colaboración público-privada para que "la transformación digital no deje a su paso una sociedad mucho más desigual" y ha añadido que este es el "gran desafío".

En este sentido, Pedro Sánchez ha indicado que junto a las "oportunidades de avance y de mejora" que abre la transformación digital, "levanta también un escalón". "Nos sitúa ante el riesgo de que haya gente que no pueda subirlo", ha declarado, para después visualizar dicho riesgo en el colectivo de las personas mayores.

"No podemos consentir que la generación que forjó entonces la España constitucional a la cual siempre reivindicamos, la que ayudó a consolidar la democracia en nuestro país y la que protagonizó el sueño de una España europea quede atrás en un proceso tan disruptivo como es el de la vigente de digitalización", ha manifestado.

"NO DEJAR ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD"

Para Pedro Sánchez, la respuesta pasa por la cohesión. "Creo que la España de hoy no quiere ser testigo, sino quiere ser protagonista de este nuevo salto y esta transformación tecnológica", ha declarado el líder del Ejecutivo, que ha llamado a "no dejar escapar esta oportunidad".

Respecto al Pacto por la Generación Digital, Pedro Sánchez ha señalado que se concibe como una gran alianza entre las administraciones públicas, las instituciones, las asociaciones, los medios de comunicación, los agentes sociales, las empresas "en un ámbito tan crucial como es el de la mejora de las competencias digitales en las que nos estamos jugando mucho".

Según ha puesto de relieve el presidente, "los datos evidencian un rápido crecimiento de la demanda, hasta cuatro veces superior a la oferta, de los perfiles profesionales con altas competencias digitales". Como ejemplo, ha señalado que si el objetivo es que España lidere la producción europea de semiconductores y microchips, son necesarios "miles de ingenieros y de ingenieras en los próximos años".

"Yo creo que el Ejecutivo si algo tiene es la determinación de promover esta visión ambiciosa, pero también inclusiva de la digitalización, y llevar por tanto la lucha contra las brechas digitales hasta sus últimas consecuencias", ha subrayado Pedro Sánchez, que ha añadido que son "imprescindibles" muchas más manos.

Así, el líder del Ejecutivo considera que "no hay tiempo que perder para concienciar sobre cómo apoyar iniciativas dirigidas a superar estas brechas digitales". "No hay tiempo que perder para formar a nuestros ciudadanos y ciudadanas en las competencias digitales que necesariamente sabemos que son transversales para poder crear empleo y recualificar el empleo actual. No hay tiempo que perder para potenciar la transformación, sobre todo de nuestro tejido más micro, de las pequeñas empresas o de las micropymes y sus equipos humanos", ha remarcado.

DEMANDA DEL MERCADO LABORAL Y EMPRESAS

Asimismo, Sánchez ha indicado que "no hay tiempo que perder" para que los programas de atracción y de retención del talento estén a la altura de lo que demanda el mercado laboral y las empresas.

En este contexto, ha subrayado la "relevancia" del Plan Nacional de competencias digitales; el "éxito" del programa Kit Digital, que ha recibido más de 228.000 solicitudes por importe de 1.575 millones de euros; el impulso a la Formación Profesional a través de la nueva Ley;, que va a movilizar 7.700 millones de euros hasta 2025 para la creación de 130.000 nuevas plazas y 28 nuevas titulaciones; y la reforma integral del sistema universitario.

"También tenemos que actualizar, adaptarnos desde el punto de vista universitario, que yo creo que va a lograr dignificar la carrera de quienes se dedican a la investigación universitaria, facilitando aún más el acceso a la educación superior, fomentando programas universitarios adaptados a las nuevas necesidades reales de las empresas", ha dicho.

Pedro Sánchez ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "no desperdiciar ni una gota" de capital humano, con independencia de la edad que tenga y allí dónde vivan. "Y a eso es a lo que se dedica precisamente este Pacto", ha remarcado, para después añadir que el despliegue de fibra óptica va a ser un activo en este reto.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha afirmado que cerrar la brecha territorial es "sin duda alguna importante para impedir que se ensanchen" las brechas sociales intergeneracionales y la brecha de género. Así, ha asegurado que van a seguir trabajando por el empoderamiento digital y emprendedor de las mujeres y ha repasado algunos de los programas puestos ya en marcha.

"De lo que estamos hablando es de un proyecto de país para que las competencias digitales que necesitan todos nuestros conciudadanos, tengan la respuesta de los recursos económicos que podamos poner desde las administraciones públicas para hacer sostenible e inclusiva esta transformación digital", ha remarcado.

Tras una mesa redonda protagonizada por representantes de empresas y de organizaciones de la sociedad civil, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha clausurado el acto afirmando que ha sido "un momento verdaderamente muy emocionante" para ella porque, desde su llegada al Gobierno, ha tenido "una obsesión centrada en la capacitación, en las competencias, en la Formación Profesional".

Calviño ha defendido que España está "muy bien preparada" para afrontar esta transformación digital, pues cuenta con las infraestructuras, el talento y la capacidad para aprovechar plenamente esta revolución industrial. Además, ha recalcado que España dispone "de la oportunidad extraordinaria de los Fondos europeos. "Es como si la llegada del ferrocarril pillase a España llena de vías de tren", ha manifestado.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha apuntado también que la Comisión Europea quiere llamar a 2023 el 'Año de las Competencias Digitales'. "España va a liderar ese debate y vamos a ser tomados como un ejemplo de cómo se puede dotar al conjunto de la sociedad de las competencias digitales necesarias para estar en los empleos del futuro, para acceder a los servicios públicos del futuro, para estar presentes e integrados en la sociedad que se está formando en estos días", ha concluido.