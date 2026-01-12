Sánchez dice que la adaptación climática debe ser parte del debate sobre "las necesidades presupuestarias" de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis (i), en La Moncloa, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este lunes que la adaptación climática debe formar parte del debate sobre las "nuevas necesidades presupuestarias" de la Unión Europea (UE).

"La adaptación climática no es una opción política es una necesidad y también debe contar y ser parte del debate sobre las nuevas necesidades presupuestarias de la UE", ha recalcado en una rueda de prensa junto al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha recalcado que las políticas de adaptación y de mitigación al cambio climático son "muy relevantes" para las sociedades del Mediterráneo, como lo constituyen España y Grecia.

Al margen de ello, ha agradecido a su homólogo griego el apoyo de los bomberos del país durante la ola de incendios que asoló España en agosto de 2025. "Quiero que sepas la profesionalidad extraordinaria y reconocida también por los servicios de emergencias españolescuando tuvimos ocasión de trabajar codo con codo con sus homólogos griegos", ha indicado.

Por otro lado, Sánchez ha recalcado que España y Grecia son países en primera línea migratoria, por lo que ha llamado a ir "de la mano". Así, ha defendido un modelo migratorio "legal, humano, ordenado" y sostenido en el Pacto europeo de Migración y Asilo.