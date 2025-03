Sánchez exige a Europa que no permita a Hungría prohibir las celebraciones del Día del Orgullo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a Europa que no permita a Hungría la prohibición de las celebraciones del Día del Orgullo tras ser propuesto por el primer ministro, Viktor Orbán, y aprobado por el Parlamento por 136 votos a favor.

"Europa no debe permitirlo. Europe must not allow it", ha escrito Sánchez en un mensaje en su perfil de X, recogido por Europa Press, después de que este martes el Parlamento húngaro haya aprobado esta prohibición. Los promotores de esta iniciativa se amparan en uno de los enunciados de la ley que establece la prohibición de todo contenido que "promueva o muestre desviaciones de género asignado al nacer, reasignación de género y homosexualidad".

Durante la sesión, los diputados del Movimiento Momentum han expresado su malestar utilizando bengalas de humo con los colores del arcoíris e incluso mostrando fotografías de Orbán y el presidente ruso, Vladimir Putin, besándose, informa el diario 'Nepszava'.

La propuesta, que ha contado con 27 votos en contra y ninguna abstención, contempla la posibilidad de que las autoridades se sirvan de tecnología de reconocimiento facial para dar con los participantes y organizadores, además de multas que oscilan entre los 6.500 y los 200.000 florines (16-500 euros).

El objetivo, señalan los promotores, es garantizar que en Hungría solo se puedan celebrar reuniones que tengan en cuenta "el derecho de los niños a un desarrollo físico, mental y moral adecuado". Una idea en la que ha incidido Orbán poco después en X, donde ha celebrado que se haya impuesto la "protección de la infancia".