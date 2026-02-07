Pedro Sánchez preside la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos por las borrascas ‘Leonardo’ y ‘Marta’ - BORJA PUIG DE LA BELLACASA

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en Madrid, donde ha seguido la evolución de las borrascas 'Leonardo' y 'Marta', que están azotando amplias zonas de la península, principalmente Andalucía.

La comunidad andaluza ha registrado más de 5.300 incidencias (5.310) y ha superado los 11.000 desalojados --casi 8.000 de la localidad gaditana de Grazalema-- en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga como consecuencia del paso de la borrasca 'Leonardo' en los últimos días.

Los responsables de Protección Civil han trasladado al jefe del Ejecutivo el estado de la situación y las actuaciones que se están llevando a cabo frente a esta emergencia climática.

Una vez finalizada la reunión, Sánchez ha querido lanzar un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X' de "precaución" a la ciudadanía y ha pedido que se sigan las indicaciones de Protección Civil a la que ha agradecido su papel en "servicio a la ciudadanía".

"Muy pendiente de la evolución de las borrascas en nuestro país. Gracias a quienes trabajáis en Protección Civil por estar siempre vigilantes, preparados y al servicio de la ciudadanía. Sois ejemplo de responsabilidad y profesionalidad. Sigamos sus indicaciones. Precaución", ha manifestado el presidente.

Sánchez acudió en el día de ayer al puesto de mando avanzado para el seguimiento de la emergencia en el municipio gaditano de San Roque, así como sobrevoló algunas zonas de Andalucía afectadas por el temporal.

En la reunión de este sábado en la sede de la Dirección General de Protección Civil, el jefe del Ejecutivo ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.