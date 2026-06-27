De los Santos (PP) tilda de "sectario" el decreto de universidades y critica que Sánchez "copió" su tesis en una privada

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, posa para Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha tildado de "sectario" el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios aprobado el año pasado por el Gobierno.

"La mayoría de los que pelean contra las universidades privadas han acabado o mandando a sus hijos a centros concertados o privados, o incluso copiando sus tesis doctorales -- me refiero a Pedro Sánchez -- en universidades también privadas. Habría que preguntarle si era más sencillo plagiar en la biblioteca de una universidad privada que en la de una pública", ha señalado.

Así lo ha manifestado el también diputado del Grupo Parlamentario Popular en una entrevista a Europa Press, en referencia a las acusaciones del año 2018 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el presunto plagio de su tesis doctoral.

De los Santos ha asegurado que cuando gobierne el Partido Popular "se respetará la libertad por encima de todo": "La de los padres y las madres para elegir el tipo de educación que le quieran dar a sus hijos, poniendo toda nuestra energía en la educación pública, pero contribuyendo a que la concertada siga siendo una opción fuerte".

También ha destacado que a la educación privada "simplemente" le exigirán "rigor y criterios de excelencia". "¿Quién no quiere una educación excelente?", se ha preguntado.

El 'popular' ha afirmado también que asegurarán la educación especial. "Esa que muchos padres y madres reivindican porque sus hijos o hijas necesitan de eso, de unas fórmulas educativas que saquen lo mejor que tienen dentro. En cuanto a los decretos sectarios que lo único que pretenden es poner trabas al esfuerzo de la sociedad civil que no cuenten con el PP", ha zanjado.

Al ser preguntado por el proyecto de ley que reduce las ratios y las horas lectivas de los docentes, que se está tramitando en el Congreso tras ser aprobado por el Gobierno, ha incidido en que el PP "siempre va a estar a favor de los profesores, de esos héroes del siglo XXI a los que con leyes como la LOMLOE se les han robado horas de entrega a su profesión".

"Igual que Ábalos aprovechó el Covid para robar, Celaá aprovechó ese mismo periodo para aprobarla (la LOMLOE) por la puerta de atrás", ha asegurado de los Santos, quien ha apostado por asegurar que los docentes "puedan hacer su trabajo en condiciones, desburocratizando su día a día, dando a los equipos directivos de los centros libertad para poder desarrollar sus proyectos educativos y analizando hasta qué punto la ratio es consecuencia o no de una peor o mejor educación".

En este punto, el dirigente del PP ha defendido que los alumnos vuelvan a la lectura "sin obviar los dispositivos tecnológicos". "Que vuelvan al papel, a leer qué menos que una hora a la semana, que vuelvan a escribir, que tengan un permanente contacto con esa vida analógica", ha propuesto.

CRITICA LA HUELGA DE DOCENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Tras incidir en que el PP "siempre va a estar de la mano de los profesores", ha criticado la manifestación de los docentes en la Comunidad Valenciana "para intentar, por la puerta de atrás, colar una reivindicación que sólo representa a Compromís, que es que se imparta única y exclusivamente en valenciano".

En este sentido, de los Santos ha explicado que "la ley de libertad educativa en la Comunidad Valenciana, a cualquier papá y a cualquier mamá lo que les dice es: 'Oigan, elijan en qué lengua que se eduque a sus hijos'".

"Los sindicatos en esa huelga -- legítima, pero no más legítima que el derecho de los estudiantes a que se les imparta educación, que además es un derecho fundamental amparado por la Constitución --, pues bien, que esas manifestaciones no sean una herramienta para hacer política lingüística y sin preocuparse por los alumnos", ha criticado.

Por otro lado, ha abordado las "diferencias tan abismales" entre un joven que se presenta a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en una comunidad o en otra y ha recordado que en los últimos dos años han conseguido "que la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP tengan una PAU común": "Esto es de justicia".

No obstante, de los Santos ha reconocido que "queda rematar algún fleco en algunos territorios más complejos" con la Selectividad común propuesta por su formación. "Por ejemplo Madrid, por el número enorme de chavales que se enfrentan a la PAU, pero ya hemos dado pasos de gigante", ha celebrado.

"Imagínese cuando Feijóo llegue a la Moncloa. Desde el Ministerio de Educación se hará una norma para que nadie pueda salirse de esos mínimos, por supuesto atendiendo a las particularidades de cada territorio", ha aseverado.