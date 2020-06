SELAE no prevé cambios en el formato de sus juegos de azar en 2021 por la crisis del coronavirus

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Jesús Huerta, ha afirmado este miércoles que no tiene previsto implementar cambios en el formado de sus juegos de azar en 2021 como consecuencia de la pandemia del coronavirus porque está "muy basado en la tradición" y es parte de su ADN.

"No romperemos con nuestra tradición, pero sí nos adaptaremos, de manera más flexible, a todo lo que vaya llegando", ha indicado Huerta, en una rueda de prensa 'online' para presentar el sorteo extraordinario de Lotería Nacional de Cruz Roja, al ser preguntado sobre si prevé cambios o modificaciones en el sistema operativo de SELAE en 2021 como consecuencia del coronavirus.

En este sentido, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado ha asegurado que la sociedad estatal tiene "mucha flexibilidad", gracias a sus profesionales y a los puntos de venta, para intentar adaptarse "a los tiempos". "Para esto no hay que esperar a 2021", ha enfatizado.

De este modo, ha argumentado que el sorteo extra de verano de este mes de agosto, en lugar de dar un premio "muy grande", repartirá 15 "más cortos, pero mucho más socializados, más repartidos y con más reintegros", de manera que "casi una de cada tres personas que jueguen obtengan, aunque sea, algún tipo de reintegro".

En su intervención, Jesús Huerta ha explicado que SELAE, "como cualquier otra institución, ha estado "casi dos meses y medio cerrada". "Tenemos unos productos y unos juegos que, efectivamente, al estar parados no ha habido ningún ingreso", ha manifestado.

No obstante, el presidente de la sociedad estatal ha respondido "con mucho orgullo" que SELAE "no ha parado todo lo demás" durante la crisis del coronavirus. "Hemos atendido todo el funcionamiento interno. No nos hemos parado", ha insistido, para aclarar que los niños y niñas de la Residencia de San Ildefonso de Madrid aún no han vuelto a participar en los sorteos al tratarse de una actividad extraescolar, por lo que su papel lo están desempeñando profesionales de la sociedad estatal.

En concreto, Jesús Huerta ha detallado que, por ejemplo, SELAE ha estado trabajando con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para preparar el sorteo extraordinario de Navidad, que se presentará a principio de julio. Además, ha añadido que está "adaptando" el sorteo de Navidad.

Tampoco se ha detenido la labor social, según ha señalado, con organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, la Asociación Española contra el Cáncer y otras entidades de carácter social. "Todos nuestros sorteos son ilusión y alegría, pero también son solidaridad porque el fin último es social", ha concluido.