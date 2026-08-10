La semana estará marcada por el calor, con más de 40ºC en nordeste y mitad sur, y tormentas en el este peninsular

Archivo - Un joven se refresca durante la ola de calor. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La semana estará marcada por el calor en la mayor parte de España, con temperaturas que superarán los 35ºC en amplias zonas del territorio e incluso los 40ºC en el nordeste y mitad sur peninsular, así como en la mayor parte del sur peninsular, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Además, se registrarán noches tórridas en el área mediterránea, donde habrá además intensa sensación de bochorno debido a la alta humedad. De cara al fin de semana, es probable que haya un descenso térmico general. A su vez, también habrá cierta inestabilidad atmosférica que se va a traducir en chubascos y tormentas principalmente en el este peninsular. De hecho, podrán ser localmente fuertes o incluso muy fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

Del Campo ha señalado que lo más destacado de este lunes serán los chubascos y las tormentas que se formarán por la tarde en buena parte del este peninsular. Estos podrán ser muy fuertes en el sur de Aragón, Comunidad Valenciana, este de Castilla- La Mancha e interior de la Región de Murcia. De hecho, podrán superar los 40 l/m2 en una hora o alcanzar localmente incluso una intensidad torrencial especialmente en zonas del sur de Aragón.

Por lo tanto, la situación es bastante adversa y hay peligro importante en muchas zonas. En este sentido, ha advertido que podría haber inundaciones locales. Por otro lado, ha apuntado a que las temperaturas subirán en el noroeste peninsular y bajarán en el este. De este modo, se superarán los 36ºC de máxima en el este, centro y sur de la Península y los 38ºC en Mallorca.

De acuerdo con la predicción, el martes será un día más estable, aunque de nuevo podrá haber chubascos y tormentas localmente fuertes en el este de la Península. Éstos irán acompañados otra vez con granizo y rachas de viento muy intensas, sobre todo en áreas del Pirineo y del Sistema Ibérico. En líneas generales, subirán las temperaturas en zonas del Mediterráneo.

No se bajará de 25ºC por ejemplo en ciudades como Barcelona, Valencia o Málaga. Por la tarde, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península, salvo en el Cantábrico y en la costa mediterránea. En este marco, los termómetros sobrepasarán los 38ºC en zonas bajas del nordeste, centro y sur de la Península, también en puntos de Mallorca, y llegarán a más de 40ºC en el Valle del Guadalquivir.

El portavoz de AEMET ha explicado que el miércoles, día del eclipse solar, los valores térmicos subirán en la mayor parte de España. Una vez más se amanecerá por encima de 25ºC en ciudades del Mediterráneo como Palma o Málaga y por la tarde se alcanzarán más de 36ºC de forma generalizada salvo en zonas costeras. De hecho, se llegará a más de 38 a 40ºC en el nordeste, centro y sur de la Península, así como en la isla de Mallorca, y a más de 40ºC en puntos de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

A la hora del eclipse, las temperaturas habrán bajado entre 2 y 5ºC con respecto a las máximas previstas para ese día. Aún así, Del Campo ha puntualizado que este descenso dependerá de las zonas. En líneas generales, será una jornada en general despejada, aunque habrá nubes en el Cantábrico y en las costas mediterráneas del sur de Andalucía. A su vez, también se formarán nubes de evolución en montañas del norte y del este peninsular, con alguna posible tormenta aislada en el Pirineo Oriental y sistemas béticos.

El pronóstico recoge algo de calima en el sur de la Península. Además, apunta a que ese día habrá peligro muy alto o extremo de incendios en la mayor parte del territorio, sobre todo en el interior de Galicia, Castilla y León, norte de Aragón y Cataluña. "Mucha precaución por lo tanto en las salidas al campo a observar el eclipse. Si se inicia un incendio podría ser muy difícil de atajar, de apagar en cualquier caso", ha advertido Del Campo.

Ya el jueves, el portavoz de AEMET ha indicado que las temperaturas subirán un poco más, por lo que será un día muy caluroso con formación de tormentas en el interior peninsular. Esto sucederá especialmente en el este, en cuyas zonas montañosas podrían ser intensas.

A partir del viernes, Del Campo ha apuntado a que aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Con la información disponible en la actualidad, ha señalado que es probable que se inicie una bajada de las temperaturas, que tendría continuidad durante el fin de semana. Por ello, puede que el calor no sea tan intenso, aunque aún el viernes podrían superarse los 36ºC en amplias zonas.

Hay posibilidades de que la inestabilidad vaya en aumento y que se produzcan chubascos con tormenta en buena parte del norte, centro y este de la Península, que localmente podrán ser fuertes con tormenta y con granizo.

Por último, en lo que concierne a Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que predominará el tiempo estable y con temperaturas altas para la época en el archipiélago. Durante la mayor parte de la semana, incluyendo el día del eclipse, predominarán los cielos nubosos en zonas bajas de las islas más montañosas, permaneciendo poco nuboso o despejado en las cumbres y en el sur de las islas. La semana comenzará con vientos alisios fuertes o muy fuertes que a partir del miércoles o jueves irán perdiendo intensidad.

EL JUEVES, DÍA ALGIDO DEL EPISODIO DE CALOR EXTREMO, CON HASTA 43ºC

Por su parte, la meteoróloga de Meteored España, Andrea Danta, ha alertado también este lunes sobre un nuevo episodio de calor extremo. Según ha señalado, el jueves será previsiblemente el día más caluroso, con temperaturas que se dispararán en el sur y el interior peninsular.

En este sentido, el valle del Guadalquivir podría alcanzar los 43ºC y el valle del Ebro rondar los 41ºC, mientras que en zonas del interior de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha se superarán los 40 ºC. Además, los termómetros también rebasarán los 35ºC en amplias áreas de la meseta y del interior del este peninsular.

De cara al viernes, ha apuntado a que el calor empezará a remitir en algunas zonas, aunque continuará siendo intenso. Por zonas, las temperaturas se mantendrán muy elevadas especialmente en el valle del Ebro, mientras que el descenso térmico será más notable en el norte y oeste de la Península.

Durante estas jornadas se extenderán las noches tropicales y tórridas, con mínimas de 25ºC o más en amplias zonas. Durante la madrugada del jueves, los valores más elevados se concentrarán en el este y sur peninsular, con temperaturas cercanas a los 25ºC en puntos de Murcia, Valencia, Alicante y otros lugares del litoral mediterráneo, así como en Baleares.

Según la experta, la noche del jueves al viernes será aún más cálida, con mínimas de 20ºC o superiores en buena parte de la Península y registros próximos a los 25ºC en el Mediterráneo y las islas.