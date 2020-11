El Senado rechaza instar al Gobierno a reconocer la tauromaquia como seña de identidad propia de España

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura y Deporte del Senado ha rechazado una moción del Partido Popular por la que se pedía al Gobierno reconocer la tauromaquia como "seña de identidad propia de España" y valorar su "contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural" y a "la conservación de la biodiversidad".

La moción ha sido rechazada este jueves con el voto en contra de todos los grupos de la Comisión de Cultura y Deporte del Senado, excepto de PP y Vox, que han votado a favor.

El Partido Popular defendía en su texto que "la tauromaquia es un conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por la Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica", algo que ha sido criticado por el resto de grupos, excepto Vox.

Durante la defensa de la moción, la senadora del PP María de las Mercedes Cantalapiedra ha asegurado que la tauromaquia es "el espectáculo de masas más importante de este país después del fútbol" y ha criticado que se trate de "humanizar a los animales", en este caso, a los toros.

También ha afeado al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, sus "gravísimas palabras" cuando dijo que no debía recomendar ir a los toros, y ha tachado de "aberración" que Unidas Podemos quiera prohibir que los niños asistan a las corridas.

El senador del PSOE Miguel Ángel Vázquez ha reprochado a los 'populares' que lleven a la Cámara Alta "un toro ya toreado" con la intención de "rivalizar con la extrema derecha en el campo de lo identitario", y ha calificado de "auténtico disparate" vincular la defensa de la tauromaquia a los derechos fundamentales, aunque ha reconocido que los toros son "una tradición arraigada".

Por su parte, el senador de Esquerra Republicana Bernat Picornel ha defendido que "matar a un animal no es cultura en el siglo XXI" y ha añadido que la tauromaquia "cada día tiene menos adeptos". Asimismo, ha recordado que hace pocos días el Parlamento Europeo ha pedido retirar las ayudas asociadas a la cría de toros de lidia.

En la misma línea, la senadora de Adelante Andalucía María Pilar González ha recurrido a la "etimología" para precisar que "la tauromaquia es la lucha contra un animal" pero no sabe "ni por qué ni para qué".

Además, la senadora de Junts Per Catalunya Assumpció Castellví ha asegurado que su grupo "respeta" a los colectivos que "sienten como marca España" los toros pero ha precisado que "no son la mayoría de las personas". "El toro padece dolor, bajo ningún concepto se puede afirmar que el animal no sufre", ha subrayado.

El único que se ha alineado con la moción del PP ha sido el senador de Vox Jacobo González-Robatto quien ha definido la tauromaquia como "parte esencial del patrimonio cultural español" y ha lamentado que ha sido un sector "muy castigado por la pandemia" y por "la gestión" del Gobierno. "Para ustedes la tauromaquia es violencia y Otegui un hombre de paz, mal vamos", ha añadido.