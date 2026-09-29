El Sindicato de Inquilinas avisa de que lo "encendido" en Sol "no va a parar" aunque Maricarmen pueda volver a su casa

1121032.1.260.149.20260929120915 Archivo - La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ofrece declaraciones a los medios. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha advertido hoy de que lo "encendido" en Sol "no va a parar" aunque Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada en Madrid, "va a poder volver a su casa" tras alcanzarse un preacuerdo con la propietaria del inmueble. En este sentido, ha señalado que el decreto que hoy está estudiando el Gobierno es un "decreto de mínimos".

Al ser preguntada si la acampada de la Puerta del Sol continuará en caso de que el decreto no satisfaga sus demandas, Racu ha respondido de forma abierta que "lo que se ha encendido en Sol no va a parar aquí" y ha asegurado que bien puede ser "siguiendo la acampada" o "subiendo el conflicto en otras partes". "Esto va a seguir", ha sentenciado la portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Racu ha mostrado su esperanza de que el Consejo de Ministros de hoy, que es el primero posterior al desahucio de Maricarmen, termine con la política de desahucios y ha reclamado al Gobierno la aprobación íntegra del que han denominado "decreto Maricarmen". "Hoy solo aceptamos un decreto Maricarmen sin que se le cambie una única coma o lo que tendremos será un decreto farsa".

Así, la portavoz ha insistido en que la exigencia central es acabar con la temporalidad de los contratos de alquiler: "No puede ser que cada pocos años nuestra vida entera tenga que cambiar simplemente porque un rentista quiere hacer más dinero y puede expulsarnos de casa sin ningún tipo de justificación".

Por eso, ha mantenido la posición de continuar con la protesta si el decreto no se ajusta a las peticiones y ha subrayado que "si no sale, sería un fracaso total, pero solo el principio para todo lo que hay que cambiar en este país".

En cuanto al acuerdo alcanzado con la empresa propietaria para que Maricarmen retorne a su casa, Racu ha precisado que la decisión final corresponderá a la propia afectada. "Por una vez la última palabra la va a tener Maricarmen y cuando sepa todas las condiciones del contrato, todas las condiciones de esta victoria que les hemos arrancado a los rentistas y a Urbagestión, ella decidirá", ha remachado.

"ACUERDO FRUTO DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA"

La portavoz ha reivindicado que el acuerdo es fruto de la "lucha incansable de Maricarmen" y de la "organización colectiva", y ha rechazado que pueda atribuirse a las administraciones: "Esto no es una victoria ni de Urbagestión, ni del ayuntamiento, ni de la comunidad (...) son partes culpables, responsables directos de este conflicto", ha defendido.

Por su parte, la abogada de Mari Carmen, Beatriz Duro, ha detallado que el preacuerdo se alcanzó tras "más de cinco horas de negociación" con Urbagestión y ha calificado la vuelta a casa de su clienta como "la única alternativa posible": "Nunca tendría que haber sido posible que saliera de su vivienda".

LA ABOGADA DICE QUE LA EMPRESA SE HA VISTO "DESBORDADA" POR LA SITUACIÓN

Duro ha subrayado que la empresa propietaria se negó a negociar hasta la víspera: "Nunca antes de ayer quisieron negociar ni sentarse con nosotras a dialogar y hablar absolutamente de nada", por eso, preguntada por si la presión social explica ese cambio de postura, la abogada ha respondido que opina que en la empresa "se han visto desbordados" por la situación, "y eso ha hecho evidentemente que den marcha atrás y que reculen en su posicionamiento".

Asimismo, la letrada ha reprochado a las administraciones su falta de respuesta al problema de la vivienda: "Las administraciones públicas, tanto autonómica como local como estatal, son absolutamente incompetentes para dar respuesta a un problema social importantísimo que es el de la vivienda".

Por ello, al ser cuestionada por unas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atribuyéndose la solución del caso, Duro ha respondido que la responsabilidad "está claro que es de la organización sindical y de la organización colectiva".

Sobre el estado de Maricarmen, que permanece hospitalizada en el Gregorio Marañón desde su desahucio el pasado 23 de septiembre, la abogada ha explicado que aún no habían podido comunicarle el acuerdo por lo temprano de la hora, aunque ha avanzado que se le trasladará "hoy mismo": "Hay que hacer con ella una lectura del contrato, hay que explicarle bien todas las condiciones", ha sustanciado.