Los siniestros con patinetes crecieron un 38,6% en 2025: dejaron 572 lesionados y 19 muertos, según un estudio

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MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los siniestros con patinetes llegaron a 549 siniestros en 2025, lo que supone un 38,6% más que el año anterior, y dejaron un total de 572 personas lesionadas y 19 fallecidas, según el informe 'Avance de Datos de Siniestros e Incendios de Vehículos de Movilidad Personal 2025', realizado por Fundación Mapfre y Cesvimap.

El estudio concluye que del total de fallecidos, 16 murieron mientras usaban este tipo de vehículo, en un siniestro falleció un motociclista y dos peatones murieron atropellados por patinetes eléctricos.

Asimismo, la investigación apunta que entre los 572 lesionados que no fallecieron, 136 sufrieron heridas leves, 84 graves y 36 de carácter moderado, y del resto se desconoce su gravedad.

Por otro lado, los siniestros se concentraron principalmente en Castilla y León (132), Andalucía (51) y La Rioja (48).

En cuanto a su naturaleza, las colisiones con otros vehículos continuaron siendo la causa principal (64,7%), seguidas de las caídas (19,1%) y los atropellos a peatones (10,9%).

En el caso de los siniestros mortales, las colisiones también fueron el tipo de incidente más frecuente, al concentrar el 42,1% de los fallecimientos, seguidas de las caídas (36,8%). En menor medida, se registraron atropellos (10,5%) y choques (5,3%), mientras que en otro 5,3% de los casos no se pudo determinar la tipología del siniestro. Además, la mayoría de los sucesos se produjeron a finales de primavera y durante el otoño.

En el 53% de los casos se conoce dónde sucedió el siniestro: calzadas urbanas (21,9%) y rotondas (13,5%), seguidas de las carreteras y las travesías (5,3%), los carriles bici (4,9%), los pasos de peatones (4,6%) y las aceras o zonas peatonales (3,1%). Más de un 8% de los siniestros se producen en travesías, carreteras, aceras o zonas peatonales.

La investigación revela que, en 2025, la mayoría de los fallecidos en vehículos de movilidad personal fueron hombres (89,5%). Por edades, seis tenían entre 15 y 24 años, tres eran mayores de 65, y dos entre 0 y 14.

Los siniestros mortales se concentraron en la Comunidad Valenciana (6) y Andalucía (4) y entre las infracciones destacan llevar más de una persona en el VMP (4 casos), circular por lugares prohibidos (3), no respetar la prioridad de paso (1) y conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (1).

Por último, se registraron 57 incendios o explosiones en vehículos de movilidad personal, un 23,9% más que en 2024 y la cifra más alta desde 2021. La mayoría ocurrieron en viviendas (34), en vía pública (7) y en locales comerciales (5), afectando a 16 personas por humo y a otras 7 por llamas. Los meses con más casos fueron mayo y junio, y las comunidades más afectadas Cataluña (13 casos), Comunidad Valenciana (11) y Madrid (8).