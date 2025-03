Cómo solicitar las Becas MEC 2025/2026: guía paso a paso con plazos y requisitos clave

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria general de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, conocidas como becas MEC, se ha abierto este lunes 24 de marzo para alumnos que vayan a realizar sus estudios en el curso 2025-2026.

Este año, las becas cuentan con un presupuesto récord de 2.544 millones de euros, lo que representa la mayor inversión de la historia y 1.100 millones más que en el curso 2017-2018.

Las ayudas están destinadas a alumnos de bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas y estudios universitarios, entre otros.

A continuación, resolvemos paso a paso las principales dudas para facilitar el proceso de solicitud.

¿QUÉ PLAZOS TENGO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD?

El plazo para solicitar la beca se extiende del 24 de marzo a las 8:00 horas hasta el 14 de mayo de 2025 a las 15:00 horas, ambos inclusive. Este calendario aplica tanto a estudios universitarios como no universitarios.

Importante: la convocatoria para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se abrirá más adelante.

El objetivo de esta tramitación anticipada es que el estudiante pueda saber si cumple los requisitos económicos antes de matricularse en el curso 2025-2026.

¿QUIÉN PUEDE PEDIR LAS BECAS MEC 2025/2026?

Pueden solicitar las becas todos los estudiantes que no superen determinados umbrales de renta y/o patrimonio familiar, cumplan unos mínimos requisitos académicos y estén matriculados en estudios postobligatorios válidos en todo el territorio nacional.

Según recoge el BOE (n.º 68, de 20 de marzo de 2025), los estudios incluidos son:

Bachillerato

Formación Profesional de grado medio, superior y básico

Enseñanzas artísticas profesionales y superiores

Enseñanzas deportivas

Estudios religiosos superiores

Estudios de idiomas en escuelas oficiales (presenciales y a distancia)

Cursos de acceso y preparación para pruebas de FP

Estudios universitarios oficiales de grado y máster

Estudios en centros universitarios de la Defensa, Guardia Civil o Policía Nacional

Cursos de acceso para mayores de 25 años impartidos por universidades públicas

Créditos complementarios de grado o máster

¿CÓMO SE SOLICITAN LAS BECAS?

La solicitud se realiza únicamente online a través de la sede electrónica del Ministerio: ** https://sede.educacion.gob.es

El estudiante deberá cumplimentar el formulario disponible, firmarlo electrónicamente y enviarlo telemáticamente. Es necesario conservar el resguardo de presentación por si se requiere más adelante.

Aunque el estudiante no sepa aún sus notas finales ni dónde va a estudiar el curso próximo, debe presentar la solicitud dentro del plazo con los datos disponibles, ya que estos podrán modificarse más adelante durante el proceso de gestión. Es fundamental respetar los plazos: si no se solicita ahora, no podrá hacerse después.

GUÍA PASO A PASO PARA SOLICITAR LA BECA MEC 2025/2026

1. Accede a la sede electrónica del Ministerio

Todo el proceso de solicitud se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Para iniciar el trámite, entra en sede.educacion.gob.es y dirígete al apartado "Beca general curso 2025/2026". Allí encontrarás el botón "Solicita tu beca".

2. Identifícate o regístrate en la plataforma

Una vez dentro, deberás identificarte mediante alguna de estas opciones:

Con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

Con usuario y contraseña de la sede electrónica (si ya estás registrado).

Si es tu primera vez, selecciona "Registrarse" y completa tus datos personales para crear tu cuenta. Recuerda que el registro debe realizarlo el propio alumno, no un familiar.

3. Rellena el formulario de solicitud

Tras acceder, completa el formulario electrónico siguiendo las indicaciones de la plataforma. No es necesario adjuntar documentación en este momento, ya que el Ministerio comprobará los datos directamente con otras administraciones. Eso sí, ten a mano los DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar, ya que se solicitará el número de soporte del documento.

4. Prepara información adicional si se da alguno de estos casos

Aunque no se pide adjuntar documentos durante la solicitud, se te pedirá información concreta si se da alguna de estas situaciones:

Pertenencia a familia numerosa (título en vigor).

Discapacidad del alumno o de algún hermano (certificado oficial).

Hermanos cursando estudios universitarios fuera del domicilio familiar.

Previsión de residencia fuera del domicilio familiar el próximo curso.

Unidad familiar independiente (empadronamiento y medios económicos propios).

Nacionalidad extracomunitaria (documentación acreditativa).

Ingresos en el extranjero durante 2023.

Actividad por cuenta propia (autónomos o empresas familiares).

Durante la tramitación posterior, es posible que se te requiera justificar documentalmente estas circunstancias.

¿QUÉ AYUDAS PUEDO RECIBIR? CUANTÍAS PARA ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS

Los alumnos de Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas profesionales, deportivas o estudios religiosos superiores podrán acceder a las siguientes ayudas:

Cuantía fija ligada a la renta: 1.700 euros

Cuantía fija ligada a la residencia: 2.700 euros (siempre que sea necesaria y justificada)

Beca básica: 300 euros (o 350 euros en ciclos formativos de grado básico)

Cuantía fija ligada a la excelencia académica: entre 50 y 125 euros

Cuantía variable: importe mínimo de 60 euros, calculado según nota media y renta familiar

¿Y SI ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD O ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES?

Para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, las becas se distribuyen así:

Beca de matrícula: cubre el precio oficial de los créditos matriculados por primera vez

Cuantía fija ligada a la renta: 1.700 euros

Cuantía fija ligada a la residencia: 2.700 euros

Cuantía fija por excelencia académica: entre 50 y 125 euros

Cuantía variable: a partir de 60 euros, en función de nota media y renta

Cuantías adicionales: para estudiantes con discapacidad o que vivan en zonas insulares, Ceuta o Melilla

¿QUÉ NOVEDADES TRAE ESTA CONVOCATORIA?

La convocatoria 2025/2026 incluye importantes mejoras:

Por primera vez, los alumnos de enseñanzas artísticas superiores podrán solicitar beca de matrícula, como los universitarios. Esta medida beneficiará a unos 7.000 jóvenes.

Aumento del 25% en las cuantías fijas para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con una discapacidad entre el 25% y el 65%.

No se computarán determinadas subvenciones por daños causados por la DANA de octubre y noviembre de 2024.

Se flexibilizan los requisitos académicos para víctimas de violencia sexual mayores de edad, igual que ya se hacía con menores.

Las convocatorias con número limitado de ayudas podrán priorizar a colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género, terrorismo o menores en acogida.

¿DÓNDE CONSULTAR EL ESTADO DE MI SOLICITUD?

Puedes consultar el estado de tu solicitud desde la misma sede electrónica del Ministerio, en el apartado "Mis expedientes", o contactar con la unidad de becas de tu comunidad autónoma o universidad aportando tu NIF/NIE.