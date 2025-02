Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts piden en el Congreso castigar con hasta 4 años de cárcel las terapias de conversión

Javi, víctima de terapias de conversión: ""Me internaron durante seis meses en un convento solo por estar enamorado de un chico a mis 20 años"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts han firmado y registrado este martes en el Congreso una proposición de ley orgánica, a propuesta de la Asociación No es Terapia, para castigar con penas de uno a cuatro años de cárcel a quienes practiquen "terapias de conversión" para personas LGTBIQ+, una práctica que han calificado de "tortura" y de "laboratorios del horror".

Según la propuesta registrada este martes en la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide añadir al artículo 175 del Código Penal que "la persona que practique Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) sobre otra persona será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses".

También propone castigar con la misma pena a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG, la fuercen a recibir estas prácticas o consientan la práctica de ECOSIEG en un entorno bajo su supervisión.

"España no se puede quedar atrás. Las terapias de conversión y de reparación son los laboratorios del horror y del terror donde juegan con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, hasta intentar someternos. Se ha demostrado a lo largo de la historia que no curan ni reparan nada, lo único que hacen es truncar las vidas, donde los índices de suicidio son escandalosos", ha advertido la senadora de Más Madrid Carla Delgado (conocida como Carla Antonelli), la primera mujer trans senadora en la Cámara Alta.

Según ha recordado Delgado, estas prácticas ya están penalizadas y perseguidas con pena de cárcel en "Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá y tantos y tantos países". Por ello, ha dicho que España no se puede quedar atrás y ha avisado al PSOE de que todavía "están a tiempo de subirse al tren de la historia".

En la misma línea, el portavoz adjunto de Más Madrid Eduardo Rubiño ha pedido al PSOE que "no obstaculice" la reforma. "Tampoco entendemos que hoy el Partido Socialista no se haya sumado a la pluralidad de voces que estamos aquí, a la pluralidad de grupos que estamos aquí y a quienes de verdad han trabajado durante el terreno en los últimos años, que son la Asociación No Es Terapia, que ha hecho una labor heroica", ha remarcado, al tiempo que ha calificado las terapias de conversión de "aberración".

Igualmente, la diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Jimena González, ha señalado que esta iniciativa es importante en un contexto "en el que redes sociales como Meta, por ejemplo, ahora ya permiten que en redes sociales se llame a las personas LGTBIQ enfermas mentales sin que eso se pueda moderar ni borrar" y en el que hay "un Partido Popular más fanático que nunca" que "está más cómodo en el lado de sectas ultra religiosas que en el lado de los derechos humanos".

APOYO ECONÓMICO Y HABITACIONAL

Por su parte, la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y portavoz de Igualdad del Grupo Plurinacional Sumar, Esther Gil, que tampoco entiende que el PSOE no se haya sumado, ha destacado que esta iniciativa legislativa marcará "un antes y un después" y ha destacado que, además de buscar la erradicación de estas terapias, se aportará "un apoyo económico y habitacional a las personas que pasan por esta cruel experiencia".

En concreto, la iniciativa contempla que "cuando las víctimas de un delito tipificado en el artículo 175 bis del Código Penal careciesen en el año anterior al de la solicitud de rentas superiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo".

Igualmente, si la víctima tiene personas a cargo, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de dieciocho meses de subsidio, o de veinticuatro meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, según el texto.

Mientras, el diputado de Compromís en Las Cortes Valencianas, José Roig, ha insistido en que este martes dan "un paso histórico". "Yo digo siempre que son torturas, que no son terapias, que destrozan la vida a millones de jóvenes en todo el mundo y aquí en el Estado español hay dos focos principales, uno es Madrid, el otro es Valencia. Y tenemos dos gobiernos autonómicos que no hacen nada para perseguir estas terapias", ha criticado.

Roig también ha expresado su incomprensión por la falta de apoyo del PSOE, al igual que la diputada de ERC Teresa Jordà, quien ha destacado que el registro de esta proposición de ley "es no solo histórica sino es necesaria". "No entendemos por qué hoy el Partido Socialista no está aquí dando la cara, no está aquí rubricando, para que esta Proposición de Ley tire adelante. Evidentemente queda tiempo, queda margen, nosotros los interpelamos, porque como supuesto gobierno progresista, hoy, haga justicia frente a un colectivo y a unas personas que han sufrido de una manera flagrante las terapias de conversión", ha manifestado Jordà.

El presidente de la Asociación No es Terapia, Saúl Castro, ha celebrado que este martes dan "el primer paso" para conseguir que "se criminalicen" las terapias de conversión y ha enviado un mensaje al PSOE con el que se reunieron hace un año para presentarles la misma ley. "Yo he tenido cinco reuniones con ellos, nos dijeron que les interesaba mucho este tema y sin embargo hoy no están aquí y no entendemos por qué", ha añadido.

"ME INTERNARON SEIS MESES EN UN CONVENTO"

En el registro de esta iniciativa también ha participado Javi, que ha relatado cómo estuvo sometido a estas prácticas durante cuatro años y medio. "Me internaron durante seis meses en un convento solo por estar enamorado de un chico a mis 20 años. Urge criminalizar este tipo de prácticas, porque los responsables son un peligro social para la gente del colectivo LGTBIQ+", ha declarado.

Javi ha calificado estas prácticas de "torturas" y ha denunciado que las víctimas de ellas son "coaccionadas y manipuladas" por su ambiente más cercano, como "el cura de tu iglesia, tu catequista, tu profesor, tu psicólogo, incluso tu familia".

"En las torturas no hay acompañamiento, no hay conversión, no hay libertad, lo que sí que hay es maltrato, abusos, vejaciones, manipulación y coacciones", ha denunciado, al tiempo que ha animado a permanecer unidos y gritar con una sola voz: "No somos enfermos, no somos pecadores, no somos ni vagos ni maleantes, no buscamos romper familias", ha subrayado.