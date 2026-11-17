Archivo - Una vista ante el Tribunal General de la Unión Europea en la Sala de tres jueces. - CURIA TRIBUNAL DE JUSTICIA UE - Archivo

BRUSELAS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este martes inadmisible el recurso presentado por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) contra las reglas de tratamiento de datos personales por parte de la agencia europea de cooperación policial --Europol--, al concluir la justicia europea que el organismo no está legitimado para pedir la anulación de normas que no le afectan directamente.

El caso se remonta a 2022, cuando el supervisor europeo detectó que Europol conservaba de forma continuada conjuntos de datos personales sin cumplir la obligación de determinar si los interesados estaban incluidos en las categorías previstas por las reglas comunitarias, lo que viola las reglas sobre minimización de datos y la limitación del plazo de conservación.

Por ello, el SEPD ordenó a Europol categorizar todos esos datos en plazos de entre seis y doce meses en función de su antigüedad y eliminar aquellos que no encajaran en las categorías pasado ese tiempo, sin embargo la medida quedó en el aire cuando el Consejo (gobiernos) y Eurocámara promovieron ese mismo año una reforma de Europol que le permitía, bajo ciertas circunstancias, seguir tratando datos ya recibidos en el contexto de investigaciones penales en curso.

En este contexto, el supervisor europeo recurrió al Tribunal con sede en Luxemburgo para recurrir la reforma, al considerar que las nuevas disposiciones afectaban a su independencia como autoridad de control y que privaban de efecto sus decisiones, pero la justicia europea rechazó en primera instancia ese recurso, sobre cuya apelación se pronuncia ahora en casación el TJUE.

En su sentencia definitiva, el Alto Tribunal europeo advierte de que el SEPD carece de legitimidad para recurrir las normas que permiten a Europol seguir usando los datos personales recabados en investigaciones, porque las disposiciones en cuestión no afectan a las funciones ni a los derechos del supervisor europeo.

A este respecto, el TJUE aclara que aunque el SEPD es una autoridad de control independiente, no es una institución en el sentido de los Tratados, por lo que para interponer un recurso de anulación contra actos de la Unión debe demostrar su legitimación activa.