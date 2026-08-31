La temperatura subirá a partir del miércoles hasta superar los 43ºC en el sur peninsular, con lluvia débil en el norte

Archivo - Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC en Almería. A 24 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La semana comenzará con estabilidad en la mayor parte de España, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Sólo se esperan lluvias débiles en puntos del norte peninsular. En lo que tiene que ver con las temperaturas, el pronóstico sigue recogiendo que las máximas más elevadas se darán en el sur, con 35ºC; y que habrá noches tropicales --aquellas en las que no se baja de 20ºC-- en el Mediterráneo.

Por su parte, Meteored y Eltiempo.es han avanzado que las temperaturas subirán entre el miércoles y el sábado, con hasta 43ºC en capitales como Badajoz, Córdoba, Sevilla, Toledo o Zaragoza; y que habrá chubascos intensos y tormentas el sábado en zonas de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón.

Durante este lunes predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Sólo habrá cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico, donde se podrían recoger precipitaciones débiles y dispersas. Por la tarde, se formarán intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste, donde podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña.

En lo que respecta a Canarias, Camacho espera intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Además, avanza que habrá una ligera calima en el sureste del país y en Alborán.

En lo que tiene que ver con los termómetros, las máximas bajarán en el Ebro, en el entorno de la Ibérica, la Comunidad Valenciana y, de forma notable, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales. Mientras tanto, subirán en el resto del territorio. De hecho, continuarán las temperaturas elevadas en el sur y se podrán superar los 35ºC en el Guadalquivir y en puntos de la meseta sur.

En el otro extremo, bajarán las mínimas en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla. Se darán noches tropicales, es decir, noches en las que los termómetros no dejarán de 20ºC, en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía. En los archipiélagos, se prevén en líneas generales pocos cambios.

El portavoz de AEMET espera que durante el martes, primer día del otoño meteorológico, predominen los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas en la Península y Baleares. Eso sí, habrá cielos nubosos o cubiertos en Galicia y en el Cantábrico con nubes que podrán dejar alguna lluvia débil. Asimismo, también los habrá durante la mañana en Alborán y en bastantes puntos de Levante y sur de Cataluña.

En el bajo Ebro, podrían caer lluvias débiles. A su vez, Camacho ha explicado que la nubosidad alta y media subtropical podrá dar lugar a tormentas secas o con poca precipitación en puntos del sureste, aunque en estas zonas tenderán a abrirse claros durante la tarde. Tampoco ha descartado que se produzcan chubascos o tormentas en la Ibérica sur o los Pirineos.

Mientras tanto, el pronóstico recoge intervalos nubosos en el norte de las islas canarias y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Por otro lado, apunta a bancos de niebla matinales en puntos de los interiores de los tercios este y norte peninsular y en Mallorca y a posibles brumas costeras en el Estrecho y Alborán. En el sureste y en Baleares podría haber una ligera calima.

En lo que tiene que ver con los termómetros, las máximas subirán durante esta jornada en el norte peninsular, descenderán en el sur y el este y se mantendrán sin cambios en el resto. Un día más, podrán sobrepasarse los 35ºC en los valles fluviales del cuadrante suroeste y en el sur de Gran Canaria.

En el otro extremo, las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios en la Península. Se darán noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los litorales mediterráneos y zonas de Jaén del valle del Guadalquivir. En los archipiélagos también subirán los valores térmicos.

De cara al miércoles, Camacho ha avanzado que se mantendrá la situación de estabilidad de jornadas anteriores, con predominio de altas presiones y cielos poco nubosos o despejados en líneas generales en la Península y Baleares. Sólo pronostica cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja y alguna llovizna en el Estrecho, el litoral de Alborán, Ceuta y Melilla.

En lo que respecta al norte peninsular, habrá nubes bajas a primeras horas, aunque tenderá en general a despejar. Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en los interiores del tercio oriental y podría darse algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña.

En Canarias, se esperan nubes bajas en la vertiente norte de las islas e intervalos de nubes medias en las islas más orientales. Por otra parte, la predicción indica que habrá bancos de niebla matinales en puntos del norte y nordeste peninsular y presencia de brumas o nieblas costeras en el Estrecho y Alborán. A su vez, recoge calima en Alborán, el sureste peninsular y Baleares.

Durante esta jornada, las máximas aumentarán en la Península y Baleares, aunque lo harán de forma menos acusada en los litorales. Aún así, se seguirán superando los 35ºC en amplias zonas de Extremadura y Andalucía occidental, meseta sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y Mallorca. Además, las mínimas subirán ligeramente. De este modo, se esperan noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los litorales mediterráneos y el valle del Guadalquivir. En Canarias, los valores térmicos también subirán de forma ligera.

HASTA 43ºC EN EL SUR A PARTIR DEL MIÉRCOLES

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha añadido que un nuevo domo de calor se instalará sobre España entre el miércoles y el sábado. Capitales como Badajoz, Córdoba, Sevilla, Toledo o Zaragoza podrían alcanzar entre 40 y 43ºC en estos días, mientras que otras zonas del interior se quedarán cerca de estos valores.

En este marco, se alcanzarán anomalías térmicas superiores a 4ºC respecto a los registros medios de la época en áreas del centro, interior oriental y Pirineos. Biener ha incidido en que las noches también serán especialmente cálidas, con noches tropicales en amplias zonas y temperaturas que podrían no bajar de los 25ºC en puntos de Andalucía, el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias.

En el archipiélago canario, se podrían superar los 35ºC en Gran Canaria. De cara al fin de semana, el climatólogo espera un descenso progresivo de las temperaturas, especialmente en la vertiente atlántica.

Por otro lado, Biener ha apuntado a que podrían registrarse chubascos y tormentas dispersas en el norte, noreste, Pirineos y zonas montañosas del este durante la semana. También podrían producirse aguaceros en Canarias entre el miércoles y el jueves. De cara al fin de semana, una vaguada podría pasar por el noroeste peninsular, según el modelo europeo. Esto podría favorecer tormentas más extensas e intensas en el interior y norte del país.

CHUBASCOS INTENSOS Y TORMENTAS EL SÁBADO

Por su parte, Eltiempo.es ha especificado que entre el lunes y el martes podrán darse algunas lluvias débiles en el norte, así como algunos chubascos en áreas del este. A su vez, se registrarían nuevos chubascos y tormentas el jueves y el viernes primero en áreas del sureste y luego en el oeste, sur e interior. La aproximación de un pequeño embolsamiento de aire frío el sábado podría inestabilizar ligeramente la atmósfera.

De esta manera, este día podrían darse chubascos y tormentas intensas en zonas de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón que con el paso de las horas se extenderían a zonas de La Rioja, Navarra y País Vasco. De acuerdo con el portal meteorológico, estas precipitaciones podrían repetirse el domingo, aunque ya no afectarían a las comunidades autónomas más occidentales.