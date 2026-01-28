Kristin deja vehículos atrapados, autovías cortadas, trenes cancelados y clases suspendidas en media España

Andenes cubierto de nieve, a 28 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vehículos atrapados, autovías cortadas, trenes suspendidos, demoras en los vuelos y clases canceladas, además de la interrupción del suministro eléctrico en Andalucía es el balance de los primeros coletazos de la borrasca Kristin en media España que ha obligado a desembalsar agua en pantanos. La nieve y el viento están siendo hasta el momento los mayores problemas especialmente para el tráfico por carretera, aunque la lluvia ha provocado ya inundaciones.

Una mujer ha resultado herida en Sevilla debido a la caída de un árbol en las inmediaciones del Hospital del Virgen del Rocío y las fuertes rachas de viento, que en Cáceres han llegado a 150 Km/h en la localidad de Brozas, han provocado el vuelco de dos camiones de gran tonelaje en la A-66 a la altura de Cañaveral. Asimismo, las intensas lluvias han ocasionado el desplome de dos viviendas en Puertollano (Ciudad Real) y cortes de suministro eléctrico que afectan a 170.000 personas en Andalucía.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), más de 170 carreteras están afectadas por la nieve y la lluvia, unas 27 en la red principal. La A-6 ha permanecido cortada durante buena parte de la mañana en el tramo comprendido entre Guadarrama y Aravaca, en la Comunidad de Madrid, dejando atrapados en la vía a decenas de vehículos.

El temporal ha provocado el embolsamiento de camiones en varias vías principales como la AP-6 en Adanero (Ávila) y en San Rafael (Segovia); en la A-1 en El Molar (Madrid) y Boceguillas (Segovia); en la A-3 en La Almarcha (Cuenca); en la A-42 en San Martín de la Vega (Madrid); en la A-4 en Ocaña (Toledo); en la A-5 en Santa Cruz de Retamar (Toledo) y en la M-45 en Atalaya (Madrid).

Además, en León se ha estado parando a vehículos de alto tonelaje en la A-6 en La Portela de Valcarce. En Salamanca, el embolsamiento se produce en la A-66 en Huelmos de Cañedo.

En Soria, los embolsamientos se han registrado en Alcubilla del Marqués, en la N-122 dirección Madrid; Arcos de Jalón, en la A-2, también dirección Madrid; en Las Casas, dirección Madrid en la SO-20; y en la A-15 en Medinaceli. En Valladolid, la Guardia Civil ha detenido a los vehículos pesados en la A-6 en San Vicente del Palacio; mientras que en Zamora, hay embolsamientos en la A-62 en Castrillo de La Guareña; y en la A-66, en Peleas de Arriba.

También está prohibido el acceso a camiones en Madrid la A-6, en Guadarrama; en Cuenca la A-3, en Villares del Saz; en Salamanca la A-50, en Santa Marta de Tormes; en Guadalajara A-2, en Valdenoches; en Soria capital la SO-20; la A-66 en Zamora y León, entre Matilla de Arzón y Ribaseca; en Madrid, también la M-40 en Montecarmelo, la M-45 en Las Castellanas y la M-50 en Boadilla del Monte.

Otras vías secundarias afectadas por nieve se hallan en Almería, Granada, Teruel, Asturias, Albacete, Guadalajara y Cuenca.

TRANSPORTE FERROVIARIO

En cuanto a la circulación ferroviaria, la borrasca está impactando tanto en los servicios de alta velocidad como de Cercanías. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que, en el corredor de Madrid a Barcelona, se circula a 160 kilómetros por hora en el tramo de Guadalajara a Calatayud por la nieve. Los primeros trenes han acumulado retrasos entre 70 y 120 minutos.

En el corredor Norte, la velocidad está restringida a 160 km/h entre Soto del Real y el túnel de Guadarrama y entre Medina y Taboadela.En el corredor Sur, está cortada la circulación en Villar del Río (Córdoba) desde las 9.30 por inundaciones, al igual que la vía de Córdoba a Jaén y de Córdoba a Antequera.

El Alvia 10000 Chamartín 15.11 a Cádiz se llevará a cabo en autobús hasta Córdoba y luego hasta Cádiz con la rama S/130 que se deja en Córdoba del Alvia 1005. Asimismo, el Alvia 10695 Cádiz-Barcelona se suprime en Córdoba y los viajeros continuarán hasta Alcázar vía Madrid; el Alvia 10696 Barcelona-Cádiz se rota en Alcázar y los viajeros continúan hasta Córdoba en autobús, donde seguirán en la rama S/130 que se queda en Córdoba del Alvia 10695; y el Alvia 291 Badajoz 06.36 a Madrid se suprime en Leganés por acumulación de nieve, por lo que los viajeros continuarán en cercanías.

En cuanto a los cercanías y el resto de servicios públicos, ha habido afectaciones en Chamartín (Madrid) y las líneas del norte, con el servicio de autobuses suspendido en Cotos. Asimismo, se encuentra suspendido el Ponferrada-León, las líneas vía Ávila sufren retrasos, el Segovia-Cercedilla se suspense y los servicios alternativos de autobús tampoco operan en Soria ni en la Sigüenza-Zaragoza.

En la zona Sur, los cercanías de Sevilla sufren problemas de tensión, las líneas Bobadilla-Algeciras y Jaén-Córdoba se suspenden, esta última debido a que vuelven a inundarse las vías en Villa del Río.

CLASES SUSPENDIDAS EN 77 MUNICIPIOS ANDALUCES, ZAMORA Y ÁVILA

La actividad escolar se ha resentido en muchas provincias. Así, en Andalucía 77 municipios de Málaga, Almería y Cádiz cancelaron la actividad para este miércoles, y en otras provincias los centros escolares no puedieron desarrollar su actividad al tener que suspenderse el transporte como ha ocurrido en Zamora donde se suspendieron las rutas de Camarzana de Tera, Fuentesaúco, Ferreras de Arriba, Fermoselle, Alcañices, Bermillo y Morales de Toro y otras más próximas a la capital como Villaralbo y Moraleja del Vino. En Ávila también se han suspendido numerosas rutas escolares.

En Castilla-La Mancha un total de 58 rutas escolares --41 en Guadalajara, tres en Albacete y 14 en Cuenca-- con 1.100 alumnos han resultado afectadas. En la provincia de Guadalajara la nieve ha afectado a 41 rutas, con unos 860 alumnos; en Cuenca han sido 14 y en la provincia de Albacete tres.

El Ayuntamiento de Elche ha acordado también suspender la actividad en tres centros educativos ante la alerta naranja por viento .

En cuanto a la actividad universitaria, la Universidad de Jaén ha cancelado toda la actividad presencial. En Madrid, la Universidad Autónoma ha suspendido todas las actividades lectivas, mientras que el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III (UC3M) ha cancelado las clases de la mañana.

Andalucía está siendo una de las comunidades más castigadas por la borrasca y el suministro eléctrico se ha visto también interrumpido en la comunidad autónoma que afectan a unas 170.000 pesonas en las ocho provincias debido a la caída de árboles y objetos sobre las líneas de tensión.

Asimismo, la estación de esquí de Sierra Nevada ha cerrado por tercer día consecutivo y el puerto de Algeciras (Cádiz) mantiene cerrado el acceso a camiones y canceladas sus salidas desde Tarifa a consecuencia del temporal en el Estrecho, al igual que el de Algeciras. También en Cádiz, se han desalojado 250 personas en el municipio de Guadarranque de forma preventiva debido a la previsión de lluvias intensas hasta las 15 horas de este miércoles.

Las intensas precipitaciones en el Poniente de Almería han dado lugar a la anegación de cultivos en invernaderos, sobre todo, en el núcleo ejidense de Las Norias de Daza y en la localidad de La Mojonera.

En Extremadura, la Junta emitió pasadas las 10 horas un ES-Alert por fuertes rachas de viento que pueden superar los 130 kilómetros por hora en varios puntos de la provincia de Cáceres.

Asimismo, Las presas de Jerte, Borbollón y Rivera de Gata están registrando desembalses significativos tras las últimas lluvias de estos pasados días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica y se ha autorizado el desalojo de Casas Aisladas de Valdebótoa y Gévora, donde esta tarde se puede registrar "una punta muy importante" de precipitaciones.