The Family Watch: "No es real basar la movilidad de las familias sólo en el transporte público o la bicicleta"

El Instituto de estudios para la familia The Family Watch ha pedido que no se olvide a las familias en los planes de movilidad de las ciudades y que no se fundamente la movilidad de estas "solo en el transporte público o la bicicleta".

Así lo puso de relieve en una jornada organizada este miércoles 30 de enero por The Family Watch con el apoyo de la Universidad de Navarra en Madrid y la dirección académica del catedrático de la Politécnica de Madrid, Andrés Monzón.

"Fundamentar la movilidad de las familias sólo en el transporte público o la bicicleta nos parece que no es real cuando se tienen hijos pequeños. Necesitamos, en definitiva, ciudades inteligentes que no olviden a las familias", ha subrayado la directora general de The Family Watch, María José Olesti.

A su juicio, las familias necesitan moverse "de forma sostenible" y esto "no debe ser incompatible con una calidad medioambiental, y sobre todo, no debe fundamentarse en exclusiva con restricciones al tráfico". Por ello, ha pedido "ciudades inteligentes" que no olviden a las familias.

Según se desprende del VIII Barómetro de la Familia The Family Watch, recientemente publicado, el 72 por ciento de las familias se plantearía comprar un vehículo eléctrico si hubiera más ayudas económicas por parte del Estado.

En la reunión han participado Begoña Villacís y José Luis Martínez-Almeida, candidatos de Ciudadanos y Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, respectivamente. También han estado presentes entidades como Car2Go, Lime, fabricantes de coches eléctricos, tecnum eracing, soluciones 'Flowbird' de la empresa Parkeon, el Consorcio de Transportes de Madrid, el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid y Urban Planning.

Una de las soluciones de movilidad que se trataron durante la jornada fue el denominado 'carsharing', el coche compartido, la solución "más extendida y por la que más apuestan las familias". Sin embargo, la combinación de transporte público y caminar, sigue siendo, hoy por hoy, "la más utilizada" cuando se deja el coche particular en casa.

Para la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, "las estrategias de movilidad tienen que ser sostenibles en el tiempo, por encima de mayorías parlamentarias coyunturales".

Por su parte, Martínez-Almeida ha apostado por las "ciudades inteligentes" y por potenciar otras medidas para la mejora de la calidad medioambiental en Madrid como "el cambio de los vehículos con apoyo estatal, o las calderas de la ciudad, pero nunca a base de prohibir sistemáticamente el acceso al centro de Madrid con medidas como el denominado 'Madrid central' que fundamentalmente penalizan a las familias y los comerciantes".