El tiempo para hoy en España, 12 de agosto de 2026

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MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA) este miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De ellas, ocho alcanzarán el nivel naranja por calor. Además, hay avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Región de Murcia.

En concreto, los avisos naranja por altas temperaturas se localizan en Córdoba, Jaén y Sevilla; Burgos; Huesca y Zaragoza; Ciudad Real y Toledo; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Ourense; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja y Álava

El resto de avisos por calor están en Cádiz, Granada y Huelva; Cantabria, Teruel; Mallorca, Ibiza y Formentera; Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Barcelona y Girona; Lugo; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares; y Sur, Vegas y Oeste; Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro; Guipúzcoa y Vizcaya; Ibérica riojana; y Valencia.

Además, estarán en aviso por lluvias y tormentas Almería, Granada, Albacete y el noroeste de Murcia.

De acuerdo con AEMET, habrá una situación de estabilidad en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados y altas temperaturas. La excepción estará en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde la jornada empezará con cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas y probables bancos de niebla matinales y una tendencia general a despejar.

La previsión puntualiza que esta nubosidad podría ser más persistente en litorales de Galicia, del Cantábrico y de Alborán, donde se podrán dar brumas y nieblas costeras. Además, por la tarde se formará nubosidad de evolución en montañas del norte peninsular y en el tercio oriental, donde se podría dar alguna tormenta o chubasco. Habrá más posibilidades de que suceda esto en el Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales.

Por otro lado, también podrían darse algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. A su vez, podría registrarse calima ligera en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura.

En lo que se refiere a los termómetros, el organismo estatal especifica que las máximas ascenderán de forma ligera excepto en el Estrecho y que se darán pocos cambios en los litorales e islas. De esta manera, se registrarán más de 35ºC en la mayor parte de la Península, salvo el Cantábrico, litorales y montañas.

De hecho, se podrán rebasar los 40ºC en el Ebro y en los valles del sudoeste. Mientras tanto, las mínimas registrarán un ligero aumento salvo en el este y en las islas, donde no se esperan cambios. En este marco, habrá noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur, nordeste peninsular y en las islas y se quedarán localmente por encima de 25ºC en el litoral mediterráneo.

Por lo demás, AEMET indica que este miércoles se registrará alisio en Canarias con intervalos fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, con levante moderado en el Estrecho, del norte en los litorales de Galicia y del nordeste en los litorales del sudeste. En el resto habrá viento flojo y predominará la componente este en Baleares y vertiente mediterránea, la norte en Galicia, las brisas en el Cantábrico y la oeste en el resto.