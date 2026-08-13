El tiempo para hoy en España, 13 de agosto de 2026

Archivo - Las playa de la costa de Málaga se llenan de personas en este inicio del mes de Octubre. Las altas temperaturas, provocada por un anticiclón, dejará un fin de semana caluroso con máximas de 34 grados, a 4 de octubre de 2024 en Málaga (Andalucía, - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 comunidades autónomas (CCAA) estarán este jueves en aviso por altas temperaturas y once de ellas alcanzarán el nivel naranja por este motivo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, habrá avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

En concreto, los avisos naranja por calor están en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila y Burgos; Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Ourense; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Álava; y Ribera del Ebro de La Rioja.

El resto de avisos por altas temperturas se registran en Cádiz, Granada y Huelva; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Cantabria del Ebro; León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete, y Guadalajara; Barcelona y Girona; Lugo; Vertiente cantábrica de Navarra; Guipúzcoa y Vizcaya; Ibérica riojana; Valencia; y Gran Canaria.

Al margen de ello, se dan avisos por lluvias y tormentas en Almería y Granada; Teruel; Albacete; y Noroeste de Murcia, y sólo por tormentas en Jáen; y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en Castellón.

AEMET ha señalado que las máximas no experimentarán cambios significativos salvo por algún aumento ligero en el nordeste y en Canarias y algún descenso --también ligero-- en el Cantábrico. De esta manera, los termómetros se mantendrán por encima de 35ºC en la mayor parte de la Península salvo en el Cantábrico, litorales y montañas.

De hecho, se podrán rebasar los 40ºC en los valles fluviales del sudoeste y puntualmente en el Miño y zonas de la meseta sur. Por otro lado, las mínimas subirán ligeramente y se seguirán registrando noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur, nordeste peninsular y en las islas y puntualmente en litorales y zonas bajas del norte. El litoral mediterráneo estará por encima de los 25ºC.

Por lo demás, el pronóstico recoge una situación de cierta estabilidad en la mayor parte de España con cielos poco nubosos o despejados y un episodio de altas temperaturas. La excepción estará en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde el día comenzará con cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia general a despejar.

De acuerdo con el organismo estatal, esta nubosidad podría ser más persistente en litorales de Galicia y del Cantábrico, donde se podrán dar brumas y nieblas costeras. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior y del tercio oriental, donde se esperan tormentas y chubascos. Por zonas, éstos son más probables en las montañas del tercio este, especialmente en las sierras Ibéricas y Béticas oriental.

Mientras tanto, habrá cielos nubosos en el norte de las islas canarias de mayor relieve y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Además, podría registrarse una calima ligera en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura.

Por último, el organismo estatal ha avanzado que mañana soplará alisio moderado en Canarias con probables rachas fuertes en zonas expuestas. Asimismo, habrá levante moderado en el Estrecho y Alborán, del norte en los litorales de Galicia y del nordeste en los litorales del sudeste. En el resto se registrará viento flojo y predominará la componente este en Baleares y vertiente mediterránea, la norte en Galicia, las brisas en el Cantábrico y la oeste en el resto.