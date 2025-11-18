El tiempo para hoy en España, 18 de noviembre de 2025

Archivo - Temporal marítimo de viento y lluvia a Cantabria, a 30 de enero de 2025, en Santander, Cantabria (España). - César Ortiz - Europa Press - Archivo

Precipitaciones y oleaje activan este martes los avisos en tres provincias y Melilla, en una jornada marcada por descensos localmente notables de las temperaturas mínimas en regiones del centro norte y nordeste peninsular y de las máximas en Navarra y aledaños. Así, llegarán a -2ºC en Soria, frente a máximas de 24ºC en Las Palmas y Tenerife (Islas Canarias), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Girona tendrá este martes avisos de nivel naranja (importante) por oleaje, con viento del norte y noroeste de 60 a 75 kilómetros por hora (km/h), de fuerza 8, con rachas de 80 a 90 km/h y olas de 3 a 4 metros.

Además, se esperan avisos amarillos por olas en Mallorca, Menorca y Tarragona. En el mismo nivel de aviso, pero por lluvia, estarán Melilla, Mallorca e Ibiza y Formentera, con acumulados de más de 20 l/m2 en Mallorca (norte, nordeste y Sierra Tramontana) y en Ibiza y Formentera.

La AEMET prevé para este martes un tiempo estable en la mayor parte de la Península, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y nordeste peninsular y con abundante nubosidad baja matinal en el resto, que tenderá a despejar. Solamente persistirán los cielos nubosos en el extremo norte de la Península debido a la entrada de un flujo húmedo del norte, con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el Cantábrico y norte de Galicia.

Asimismo, también se prevé una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y chubascos con tormentas en Baleares y Melilla, con probabilidad de ser localmente fuertes y que pueden afectar ocasionalmente al Estrecho, litorales de Cataluña y del sureste peninsular.

Mientras, en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos y son probables las precipitaciones ocasionales en nortes e interiores de las islas montañosas, así como poco probables en el resto.

También se prevén bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte peninsular y de Andalucía, así como en puntos de la meseta sur y en Galicia, donde podrán ser más densas y generalizadas.

En cuanto a las temperaturas máximas estarán en descenso en la mitad norte peninsular, fachada oriental, Melilla y Baleares, que serán localmente notables en Navarra y aledaños. Además, se esperan aumentos en el cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto.

Respecto a las temperaturas mínimas, se prevén pocos cambios en Canarias y descensos en el resto, que serán localmente notables en regiones del centro norte y nordeste peninsular y que se darán al final del día en amplias zonas. También se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y en zonas de la meseta Norte, que serán moderadas en la Ibérica y el Pirineo.

Asimismo, soplarán vientos de componente norte, que serán moderados en los archipiélagos, Ebro y litorales de Galicia y fachada oriental peninsular y flojos en el resto. Soplará poniente en el Estrecho y Alborán y componente este moderado en el Cantábrico al principio. También se darán intervalos fuertes de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y de cierzo en el bajo Ebro, con posibles rachas muy fuertes.